Ancora problemi di salute in Honduras: ritiro immediato all’Isola dei Famosi 2022?

Nuovo inconveniente all’Isola dei Famosi, con una nuova concorrente che rischia di ritirarsi a causa di problemi di salute: scopriamo chi è.

Una seconda concorrente potrebbe ritirarsi dall’Isola dei Famosi dopo Jovana Djordjevic. Andiamo quindi a vedere cos’è successo in Honduras e chi è la persona coinvolta in questa indiscrezione: tutte le anticipazioni.

Nella serata di ieri è andata in onda un’altra puntata dell’Isola dei Famosi. La trasmissione si è aperta con Ilary che ha subito chiesto novità sulle condizioni di Guendalina Tavassi, assente inaspettatamente sull’Isola di Palapa. Oltre all’ex gieffina era assente in serata anche Blind. Proprio di quest ultimo abbiamo ricevuto diverse notizie a riguardo prima della diretta.

Infatti uno dei portali specializzati ha riportato: “Due piccoli aggiornamenti per quanto riguarda le ultimissime dall’Honduras. Non potete vedere Blind schierato insieme agli altri naufraghi perché da ieri è nella nostra infermeria. Dovuto a una piccola infezione cutanea“. Inoltre lo stesso sito ha continuato affermando: “Niente di che e di grave, ma è stata una scelta dei medici e dello staff. Meglio tenerlo lontano dal sole e dall’acqua salata. Non c’è nulla di cui preoccuparsi. L’ho anche incontrato ieri ed era dispiaciuto per non poterci essere“.

Isola dei Famosi, assenti Guendalina e Blind: possibile ritiro?

I telespettatori a casa non sapevano nulla sullo stato di salute di Guendalina Tavassi che ha chiesto l’intervento dei medici. L’unica notizia era trapelata durante il day-time dove era spuntata fuori la richiesta d’aiuto della concorrente. Anche il suo fidanzato Federico aveva rassicurato i fan, affermando di non preoccuparsi perché non si trattava di nulla di grave. Nella puntata di ieri, a tranquillizzare i fan ci ha pensato Alvin.

Infatti l’inviato ha affermato in diretta: “Per dei piccoli accertamenti è stata portata in infermeria. Però non ci sono state evidenze di nulla. Nulla di anomalo. Ha solo un paio di giorni di riposo in prescrizione“. Quindi con molte probabilità Guendalina sarà assente anche durante la puntata di Lunedì 16 maggio. Ovviamente non esiteremo ad aggiornarvi su eventuali colpi di scena riguardanti questa disavventura che ha colpito l’ex gieffina.