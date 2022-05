Amici, l’addio del professore è imminente: c’è già il sostituto

Un professore sarebbe pronto a dire addio ad Amici, forse già durante la finale del 15 maggio. Ecco di chi si tratta ed a chi anno pensato gli autori come probabile sostituto: si tratta di un nome noto per gli spettatori del talent-show.

Gli avvicendamenti dietro la cattedra di Amici non sono più una novità. Da ormai qualche anno i professori sono sempre sei, ma ogni anno riserva qualche novità. Nel 2020 Timor Steffens, clamorosamente, lasciò la trasmissione. L’occasione aprì le porte a Lorella Cuccarini, che anche lei si è fatta subito amare dal pubblico di Canale 5.

Arisa, invece, subentrò a Stash, che diventò giudice nel Serale lasciando il posto di professore di canto alla collega. Anche nel 2021 l’addio di Arisa ha messo le basi per il trasferimento di Raimondo Todaro ad Amici, ed il conseguente ricollocamento di Lorella Cuccarini alla cattedra di canto, che non ha mancato di suscitare polemiche.

L’indiscrezione del programma: un insegnante se ne va

Manca ormai solo una puntata alla fine di Amici 21, quella più importante: la finale si svolgerà in diretta il 15 maggio in prima serata su Canale 5. C’è però una clamorosa indiscrezione che riguarda le cattedre del prossimo anno. Ci sarebbe un professore pronto a dare l’addio e sarebbe già stato scelto il sostituto.

I due insegnanti che forse si sono fatti odiare di più da alcune fette di pubblico, cioè Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano, saranno sicuramente confermati. In particolare, la Celentano è presente sin dalla prima edizione del programma, di cui ormai è considerata una vera colonna portante, comprese le sue polemiche riguardo la danza.

Ecco chi è il professore che dirà addio alla scuola di Amici

Arisa si è sempre detta disponibile a tornare ad Amici, ed ha confessato che dopo aver manifestato la sua incertezza per il rinnovo del contratto si è semplicemente vista sostituire. Raimondo Todaro, che ha fatto tanto per lavorare ad Amici insieme alla sua compagna, non ha alcuna intenzione di lasciare il programma, così come la Cuccarini.

Il professore che potrebbe dare il suo addio ad Amici, forse già durante la finale del 15 maggio, sarebbe Anna Pettinelli. Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, l’insegnante che ha lanciato la carriera di Aka7even e Albe potrebbe terminare il suo percorso bel talent-show. A sostituirla dovrebbe essere già pronto un ex-allievo della scuola.

Ecco l’annuncio con cui Amici ha fatto sapere che il “super ospite” della finale sarà l’ex allievo Alessandra Amoroso: