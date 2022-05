Alessandra Amoroso ha scelto proprio lei per il suo concerto a San Siro: arriva da Amici

Alessandra Amoroso si sta preparando al suo grande concerto di San Siro. Tra le ballerine ci sarà una sorpresa per tutti i fan di amici: l’annuncio.

Tra i grandi eventi musicali di quest anno troviamo senza ombra di dubbio anche il concerto di Alessandra Amoroso. La cantante nel suo corpo di ballo ha deciso anche di inserire un ex protagonista di Amici: scopriamo di chi si tratta.

Sarà un 2022 impegnativo per Alessandra Amoroso, che sarà impegnata in un mega concerto a San Siro. Ovviamente a fare da contorno al concerto ci saranno anche tante ballerine, pronte a danzare sulle note delle sue canzoni. Proprio nel corpo di ballo ci sarà una sorpresa per tutti i fan di Amici. Infatti tra le ballerine presenti, la Amoroso avrà a disposizione anche Rosa di Grazia. La ballerina infatti è stata protagonista dell’edizione numero 20 di Amici, vinta da Giulia Stabile.

Nonostante la mancata vittoria, la ballerina riuscì a ritagliarsi una grande fetta di pubblico superando le tante critiche all’interno della trasmissione. Inoltre in molti ricorderanno la forte opposizione di Alessandra Celentano nei suoi confronti. È passato un anno da questa esperienza, che ha permesso a Rosa Di Grazia di continuare a studiare danza e migliorarsi. E ora arrivano le prime soddisfazioni. Adesso l’ex concorrente di Amici sarà nel corpo di ballo di Veronica Peparini (ci sarà anche Andreas Muller) per il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro, in programma il 13 luglio.

Alessandra Amoroso, anche Rosa di Grazia nel corpo di ballo: saranno insieme a San Siro

Ad annunciare la sua presenza all’interno del corpo di ballo di Alessandra Amoroso ci ha pensato la stessa Rosa di Grazia. Infatti la ballerina ha scritto su Instagram: “Finalmente posso dirlo. Ho il cuore pieno di gioia. Non ve lo so spiegare. Un altro sogno che diventa realtà. Non ve lo so spiegare“. Un appuntamento imperdibile quindi non solo per la ballerina ma anche per tutti i suoi fan.

Mentre invece parlando del corpo di Ballo, Alessandra Amoroso ha scritto sui social: “La scorsa settimana ho incontrato (quasi) tutti i ballerini che faranno parte del corpo di ballo di Tutto Accade a San Siro per comunicar loro l’esito delle audizioni. È stato bellissimo, sarà stupendo! Non vedo (e non vediamo) l’ora!“. C’è quindi grandissima attesa per il grande concerto di Milano della cantante italiana.