Uomini e Donne, l’amata protagonista confessa le molestie: “Sono disgustata”

L’amata protagonista di Uomini e Donne ha rivelato di aver subito delle molestie. Ha anche spiegato di essersi sorpresa della sua reazione, sulla quale ha voluto riflettere insieme ai suoi fan. Ecco di chi si tratta.

A richiamare l’attenzione sul fenomeno era stata Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle è stata una delle prime a dare un nome specifico al fenomeno, raccontando quello che le era successo mentre andava a fare jogging e che in realtà le era capitato tante altre volte mentre camminava per strada. Si è chiesta: “Possibile succeda ancora nel 2021?“

Aurora Ramazzotti si riferiva al fenomeno del catcalling, formata dalla sincrasi delle parole inglesi “cat“, ovvero gatto, e “calling“, che significa chiamare. Con questo termine ci si riferisce ai fischi ed ai commenti sessisti di cui sono vittima più spesso le donne. Si tratta di commenti indesiderati che di solito si ricevono per strada, ma anche in altri ambienti.

Uomini e Donne, chi è che ha rivelato le molestie

Nilufar Addati è una delle protagoniste di Uomini e Donne che si è subito fatta amare dal pubblico di Canale 5 grazie al suo carattere molto frizzante. Arrivata nella trasmissione di Maria De Filippi nel 2017 per corteggiare Mattia Marciano, non fu la scelta finale. Diventò dunque tronista e si innamorò di Giordano Mazzocchi, con cui ebbe una relazione.

Nilufar Addatti condivide con Giulia Salemi le origini persiane e la passione per la conduzione televisiva. Si è specializzata nei programmi di cucina, ma allo stesso tempo si è affermata anche come influencer. Anche grazie al milione di follower che ha su Instagram, ha voluto sensibilizzare riguardo il catcalling di cui era stata vittima.

Il racconto di Nilufar Addati: “Io, vittima di catcalling”

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha spiegato ai suoi ammiratori di essere stata vittima di molestie. Ha raccontato di sentirsi disgustata, infastidita ed offesa da quanto successo. Nilufar ha spiegato di essere rimasta scioccata dalle parole volgari che le sono state rivolte. È rimasta come paralizzata, non riuscendo a reagire.

Si è dunque sorpresa della sua reazione, rivelando di aver tirato dritto per ben tre volte senza dire nulla di fronte agli epiteti che le erano stati rivolti. Ha poi voluto condividere la sua perplessità riguardo quanto successo con i propri ammiratori: “Ad essere onesti, non so come sia meglio comportarsi in questi casi…“

Ecco Nilufar Addati alla mostra Blanco&Mahmood: il mondo nuovo è qui. L’esposizione si trova presso la Fondazione Sandretto, in via Modane 16 a Torino.