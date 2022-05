Uomini e Donne, batosta per Ida Platano: Riccardo cade in tentazione

Ancora colpi di scena per Ida e Riccardo, due protagonisti chiacchieratissimi di Uomini e Donne. Sarà il momento della svolta?

Il salotto di Uomini e Donne sta vivendo un momento di grande incertezza su tanti fronti. Molti i protagonisti del programma pomeridiano di Maria De Filippi chiamati a prendere decisioni sul proprio futuro sentimentale.

Tra i personaggi che fanno maggiormente parlare di sé negli ultimi tempi spicca una coppia ‘scoppiata’ che però sta facendo passi avanti per riappacificarsi. Ovvero quella composta idealmente da Ida Platano e da Riccardo Guarnieri.

I due si sono lasciati dopo un periodo di innamoramento e frequentazione anche al di fuori di Uomini e Donne. Ma negli ultimi tempi, con il ritorno di Riccardo in trasmissione, sembra che la ‘simpatia’ stia tornando in auge. Ida sembra speranzosa, ma sarebbe spuntata una tentazione per l’uomo tarantino che metterebbe la coppia in crisi e difficoltà.

L’ex corteggiatrice ricambia gli apprezzamenti di Riccardo: “Si, mi piace”

Tale tentazione arriva dalle parole di un ex volto noto di Uomini e Donne. Una splendida corteggiatrice che ha lasciato il programma ed effettivamente non ha mai incontrato dal vivo Riccardo. Ma nonostante ciò ha espresso il suo parere positivo.

Si tratta di Federica Aversano, ragazza 28enne che ha abbandonato il salotto di Maria De Filippi dopo la fine della liaison, piuttosto deludente, con il tronista Matteo Ranieri. Intervistata sul magazine dedicato al programma, Federica ha parlato molto bene invece di Riccardo Guarnieri.

Lo stesso Riccardo recentemente ha ammesso di aver avuto un certo interesse a distanza per Federica, trovandola ‘bellissima’ e molto affine a lui caratterialmente. La ragazza ha risposto così: “Riccardo è un bell’uomo, l’ho seguito e mi piace nei modi di fare. Sembra molto carino e gentile”.

A questi apprezzamenti si aggiunge la rivalità con Ida Platano. Tra le due donne in trasmissione non è mai nata un’amicizia, anzi, si sono spesso scontrate: “Già Ida credo non mi sopporti. Forse lo farei per smacco… Non mi sono piaciute certe cose che ha detto su di me” – ha riferito Federica.

Situazione delicata per la parrucchiera Ida, che conta su un vero riavvicinamento con Riccardo, pronto anche ad esporsi in trasmissione. Ma le giovani e belle tentazioni non smettono di bussare alla porta.