Uomini e Donne anticipazioni: torna una coppia amatissima, Luca non ha più dubbi. Il finale di stagione promette molti colpi di scena

Ultima puntata della settimana, ultime puntate della stagione perché a fine maggio Uomini e Donne andrà come al solito in pausa. Ma prima di farlo promette ancora grosse emozioni e le anticipazioni del dating show per il 13 maggio lo confermano.

Perché non tutte le coppie che si formano nel programma di Maria De Filippi hanno una vita felice e durano a lungo, ma alcune sì e succede anche len Trono Over. Ecco perché c’è molta curiosità per rivedere in studio Isabella Ricci e Fabio Mantovani che come spiega la pagina Instagram ‘Uominiedonneclassicoeover’ saranno i grandi protagonisti della puntata.

I due amatissimi protagonisti del Trono Over torneranno per confermare la loro volontà di sposarsi. Lo aveva anticipato la stessa Isabella un paio di mesi fa al magazine ufficiale del programma, dopo essere uscita da U&D con il suo compagno: “Stiamo molto bene insieme e non ci dividiamo mai. Sarà una festa per pochi intimi, a casa di Fabio a Pescantina”.

Nei loro programmi però non c’è soltanto questo. L’idea è quella di comprare una casa insieme in un posto fuori dall’Italia e con il cima mite, per vivere sei mesi qui e sei mesi là. Così racconteranno tutti in studio, compresi i preparativi delle nozze che ormai è vicina.

Uomini e Donne anticipazioni: il Trono Classico è vicino al momento decisivo

La presenza di Fabio e Isabella metterà in secondo piano tutti il resti dei protagonisti del Trono Over, compresa Gemma Galgani. Le anticipazioni dicono che sarà molto commosa per la scena, ma anche per il pensiero che lei nonostante sia a Uomini e Donne da molti anni non abbia ancora trovato un amore stabile.

Durante la puntate però potrebbe esserci spazio anche per il Trono Classico. Veronica Rimondi sta continuando a scremare i possibili pretendenti. Al momento la tronista sta frequentando Federico, Andrea e Matteo ma non ha abncora fato vedere se uno di loro possa essere in vantaggio.

Non ha più dubbi invece Luca Salatino e lo dimostra il suo ultimo gesto. Il tronista chef ha rifiutato di conoscere una nuova corteggiatrice perché ormai la sua scelta è ristretta a Lilli e Soraia. Ecco perché tutti si aspettano che nelle prossime registrazioni ci sarà la scelta.