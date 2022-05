“È stato ucciso e sostituito”, rivelazione choc sul cantante: i fan sono allibiti

Una rivelazione sconcertante circa un cantante che in Italia ha trovato il suo successo: qual è la verità?

Di cantati scomparsi, mai realmente morti e riapparsi ne è pieno il mondo del complottismo, basti pensare alle tante teorie che ruotano attorno a Michael Jackson. Adesso però, la questione sembra essere ben differente…

Come sarebbe a dire che Luis Miguel non è più realmente Luis Miguel? Questa è la teoria di cui una veggente è fermamente convinta perché a dirlo sono le carte. Il cantante messicano è considerato da molti come il maggior esponente della musica del Paese e pertanto ampiamente idolatrato dai suoi fan. È per questo motivo che qualcuno, non ben specificato, ha deciso di non dare troppo shock agli amanti della musica latina e sostituire Luis Miguel che, in realtà, è stato brutalmente ucciso.

“Vedo che Luis Miguel – spiega la veggente Deseret Tavares – è morto da molto tempo. Già dall’inizio dell’anno 2000 le carte lo indicavano come morto. E le carte indicano anche che è stato sostituito molte volte e che il Luis Miguel degli anni ’80 è stato assassinato da un gruppo di tre uomini, soprattutto da un politico o un uomo di potere che ne ha ordinato l’uccisione violenta”.

Luis Miguel è o non è lui? La veggente è certa della sostituzione

Luis Miguel è famosissimo in Messico per aver portato in giro per il mondo le sue canzoni latino americane fino ad arrivare anche in Italia con Noi ragazzi di oggi. Tuttavia, l’ormai 52enne sembrerebbe non essere più realmente lui perché una veggente al programma americano True Secret ha confessato di essere convinta della morte del cantante che, per non sconvolgere i fan, è stato semplicemente sostituito con un sosia. Qualora le carte abbiano ragione, quanto rivelato dalla veggente sarebbe agghiacciante: per tanti anni i fan dell’artista hanno pensato di avere a che fare con lui e invece si tratta soltanto di una sua controfigura.

I dettagli rivelati dalla Tavares sono ancora più agghiaccianti perché sembrerebbe che il cantante messicano sia stato ucciso per una relazione d’amore non approvata da un “uomo potente”. Chi è rimasto incuriosito dalla storia ha incrociato le date e, con ogni probabilità, la persona cui si fa riferimento è Carlos Salinas de Gortari, presidente del Messico tra il 1988 e il 1994, perché Luis Miguel avrebbe voluto stare con sua figlia Cecilia.