“Sono tornata in analisi”: drammatica confessione di un’ex conduttrice di Sanremo!

Una delle ex conduttrici di Sanremo ha rivelato di essere tornata in analisi. Andiamo a vedere i motivi dietro questa scelta: la rivelazione.

Tra i tanti programmi in onda in questo periodo troviamo anche Pechino Express, che finalmente è giunto alle fasi finali. Tra i personaggi ancora in gara troviamo anche Victoria Cabello in compagnia del suo amico di sempre Paride Vitale. A contendere la vittoria finale al duo ci sono da una parte Madre e Figlia e dall’altra I Pazzeschi. Sarà quindi curioso sapere chi la spunterà. In attesa della finale l’ex conduttrice di Sanremo ha voluto rilasciare un’intervista al portale Fanpage, dove ha deciso di raccontarsi.

Proprio ai microfoni del portale d’informazione il giornalista le ha fatto presente che la sua psicanalista e il suo agente l’hanno convinta a partecipare al programma, cogliendo l’occasione per chiedere se con il senno di poi hanno fatto bene. La Cabello ha quindi dichiarato ironicamente che hanno fatto talmente bene che una volta terminata l’avventura è tornata in analisi. Infatti sulle pagine del portale si legge: “Hanno fatto bene perché ovviamente finita Pechino sono tornata in analisi“. Andiamo quindi a vedere tutte le dichiarazioni di Victoria Cabello durante l’intervista.

Sanremo, l’ex conduttrice Victoria Cabello rivela: “Sono tornata in analisi”

Nel corso della sua intervista Victoria Cabello ha fatto un bilancio del tutto personale su questa magnifica avventura che ha affrontato al fianco del suo amico Paride Vitale. Quindi la conduttrice ha rivelato che non si sarebbe mai aspettata di arrivare alla finalissima. Quindi il giudizio a questa avventura è del tutto positivo, con Victoria che ha aggiunto: “Il mio giudizio è molto positivo e non avrei mai, qualche anno fa, immaginato di riuscire a fare Pechino e di arrivare dove sono arrivata. Per me è incredibile, ai confini della realtà“.

Inoltre il giornalista ha voluto ricordare come spesso il suo compagno di viaggio l’ha etichettata come ‘vecchia ciabatta’. La concorrente così ha voluto rispondere con una simpatica frecciatina velenosa dichiarando: “Un sopravvissuto al gin tonic. Ragazzi, dovrebbe già essere morto“. Mentre per quanto riguarda il loro approdo nel format, la Cabello ha concluso affermando: “Io e Paride, il primo giorno terrorizzati in Cappadocia alle prese con questo programma che io definisco ‘orrendo-stupendo’, una incognita per tutto“.