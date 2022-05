Colpo di scena a Un Posto al Sole: cambia tutto? Grande novità da fine maggio

Arriva una novità sostanziale nelle prossime puntate della storica soap opera Un Posto al Sole. Lo si vedrà dalla serata del 23 maggio

Un Posto al Sole è forse la soap opera italiana più seguita e di maggior successo della nostra televisione. Da più di un ventennio le famiglia di Palazzo Palladini tengono compagnia a milioni di telespettatori nel prime time di Rai Tre.

La soap, ambientata a Napoli, non è mai priva di sorprese. Non solo relative ai colpi di scena continui nelle trame e nei rapporti tra i tanti personaggi. Ma anche dal punto di vista produttivo e di scelte artistiche.

L’ultima novità sostanziale arriverà alla fine del mese di maggio. Un colpo di scena che non riguarda gli intrecci tra i protagonisti o l’arrivo in scena di nuovi personaggi. Bensì un cambio totale di location che sorprenderà gli spettatori e darà nuove opportunità agli autori.

Un Posto al Sole si sposta in Toscana: ecco quando

A partire dalla puntata quotidiana di lunedì 23 maggio prossimo, parte degli eventi di Un Posto al Sole si sposteranno in Toscana. Precisamente in uno dei comuni più belli e storici della regione: la città di Siena.

Saranno il vigile Guido Del Bue e la moglie Mariella a trasferirsi temporaneamente a Siena. Il motivo? Decideranno di accompagnare l’amico Sasà nel capoluogo toscano per seguire il fidanzato di quest’ultimo, il dottor Bruno Sarti, presumibilmente in viaggio con un fantomatico amante.

Niente Napoli e niente Caffè Vulcano per questi amatissimi personaggi, almeno per diverse puntate nella fine di maggio. Ad aprile si sono concluse le riprese di Un Posto al Sole presso il comune di Siena, che ha accolto con grande entusiasmo e disponibilità il cast e la produzione dell’amata soap opera.

Episodi tutti da vivere quelli nella splendida cornice senese, che darà un pizzico di novità logistica alla soap e sarà palcoscenico di una trama di tradimenti e verità nascoste davvero divertente.

Non è la prima volta che Siena ospita il set di Un Posto al Sole. Nel 2011 infatti il personaggio di Alberto Palladini decise di portare in vacanza la bella Greta nella città del Palio, per far ingelosire il suo rivale in affari Roberto Ferri.