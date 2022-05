Maneskin, che paura: Damiano in stampelle, cosa è successo – FOTO

Una foto di Damiano dei Maneskin in stampelle ha creato panico fra i fan del gruppo musicale. Ce la farà ad esibirsi all’Eurovision Song Contest nonostante il problema che sembrerebbe avere? Ecco cosa ha detto il cantante.

C’è grande attesa per la finale degli Eurovision Song Contest. Non solo per scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione 2022, che si sta svolgendo a Torino, ma anche per vedere esibirsi di nuovo i Maneskin sul palco che di fatto li ha consacrati al successo mondiale. Il gruppo musicale ha annunciato di aver preparato una sorpresa per i propri fan.

Il 13 maggio, ovvero il giorno prima della finale dell’Eurovision Song Contest, i Maneskin hanno lanciato il loro nuovo singolo, Supermodel. Hanno promesso ai loro ammiratori che lo proporranno per la prima volta proprio durante l’appuntamento musicale europeo. Canteranno inoltre il brano che gli ha permesso di vincere l’edizione dello scorso anno.

Perchè Damiano dei Maneskin ha le stampelle?

Sul profilo personale di del front man della rock-band vincitrice di Sanremo nel 2020 sono stati condivisi i lanci pubblicitari del nuovo singolo musicale. All’improvviso, però, è comparsa anche una foto di Damiano dei Maneskin con le stampelle. La didascalia della foto recita: “Vai a sentire Supermodel. Buon giorno di lancio della nuova canzone a me“.

La foto diffusa sui social è diventata immediatamente virale, ed il cantante ha avuto modo di chiarire cosa gli era successo quando ha rilasciato le interviste ai giornalisti dell’Eurovision Song Contest. Parlando con La Stampa, infatti, Damiano dei Maneskin ha spiegato di essersi slogato la caviglia il giorno prima, ovvero il 12 maggio.

Cosa è successo il 12 maggio: come ha fatto a slogarsi la caviglia

Damiano dei Maneskin si sarebbe slogato la caviglia proprio mentre registrava a Londra il video musicale del nuovo singolo Supermodel, che dovrebbe uscire proprio in questi giorni. Il cantante, però, sembrerebbe intenzionato a non saltare nessun appuntamento fra quelli già fissati in agenda, nonostante il problema evidente nello stare in piedi.

Damiano ha spiegato: “Dovrò stringere i denti. Ho fatti altri show messo peggio, con una spalla che mi usciva“. In effetti, in agosto 2021 si era mostrato con una mano fasciata. Ad alcuni giornalisti che gli avevano chiesto cosa fosse successo, ha spiegato di essersi tirato il microfono da solo sulla mano: non si conosce la gravità del danno del suo gesto.