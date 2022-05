Il Paradiso delle Signore, uno dei protagonisti si sposa: l’annuncio emoziona tutti. Una bella sorpresa per i seguaci della soap di Rai 1

Veronica Papa ha detto di sì a Fabio Fulco. L’attore che interpreta Ferdinando di Torrebruna presto convolerà a nozze con la sua amata compagna. La notizia è arrivata tramite una splendida foto su Instagram.

Una bellissima notizia per tutti gli amanti de “Il Paradiso delle Signore”, soap in onda su Rai 1 con ottimi risultati di ascolti. Uno dei protagonisti convolerà presto a nozze con la sua amata. Stiamo parlando di Fabio Fulco, ovvero l’attore che interpreta Ferdinando di Torrebruna ha fatto la fatidica proposta a Veronica Papa. Fiori d’arancio per i due che hanno immortalato questo storico momento attraverso una bellissima foto su Instagram. Proprio come didascalia Fabio ha descritto tutta la sua contentezza per il matrimonio imminente.

“Dicono che se sogni una cosa piu di una volta, questa si avvererà di certo, ed io l’ho sognato tante volte. HA DETTO SIIIIIIIIIII“.

Dal canto suo anche la Papa ha pubblicato la stessa foto come post, commentando: “Ho detto SI”, con tanto di commento dell’attore che dolcemente sottolinea: “Cercherò di meritarlo tutti i giorni il tuo si”.

Il Paradiso delle Signore, Fabio Fulco si sposa: la bellissima notizia condivisa su Instagram

La coppia composta da Fulco e dalla Papa è nata nel 2019, grazie ad una frequentazione scaturita da amicizie comuni.

L’attore veniva da un momento molto complicato dal punto di vista sentimentale, visto che si era da poco lasciato con Cristina Chiabotto. La relazione con l’ex Miss Italia durava da più di 12 anni e non è stato facile superarla. Poi l’arrivo di Veronica e la nascita di un nuovo amore, suggellato dalla piccola Agnes, venuta al mondo nel 2021.

Mancava quindi solo il grande passo per completare una storia dai contorni dolcissimi. L’attore napoletano corona così un momento d’oro della sua vita professionale, grazie al successo ottenuto con il personaggio di Ferdinando di Torrebruna. Nella prossima stagione de “Il Paradiso delle Signore” il ricco e leale armatore non è ancora sicuro della propria presenza. Le anticipazioni parlando di una conferma ma il progetto è ancora in fase di lavorazione. I fan sperano di trovarlo come sempre al suo posto, ovvero tra i protagonisti.