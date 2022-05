Guerra aperta tra Alex Belli e le sorelle Selassié: pubblicati i messaggi in chat – FOTO

Scintille a dir poco rumorose tra gli ex gieffini. Alex Belli e le sorelle Selassié sono ormai allo scontro verbale ed alle frecciatine

Non sempre i concorrenti del Grande Fratello Vip, una volta usciti definitivamente dalla casa, trovano armonia e sintonia. Possono nascere infatti scontri ed equivoci per i vari pareri espressi nei salotti televisivi.

È ciò che sta accadendo a distanza fra alcuni dei concorrenti del GF Vip 6. Da una parte il modello e attore Alex Belli, che ha fatto parlare di sé per le relazioni turbolente con la compagna storica Delia Duran ed il flirt all’interno della casa con Soleil Sorge.

Dall’altra le sorelle Selassié, le principesse di origine etiope che hanno tutte fatto parlare di sé per svariati motivi. In particolare Clarissa, ovvero la più piccola delle tre sorelle, avrebbe qualcosa da ridire nei confronti di Alex Belli.

Alex Belli ha pubblicato la chat su Whatsapp con Clarissa

Tutto nasce da alcune ospitate pubbliche su Mediaset di Alex Belli. L’attore, divenuto anche opinionista televisivo dopo la partecipazione al GF Vip, si sarebbe esposto sulla veridicità del rapporto tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, tra l’altro lasciatisi definitivamente poco dopo la fine del GF.

I dubbi di Alex hanno scatenato la reazione di Clarissa Selassié. Quest’ultima, intervenuta nell’appuntamento quotidiano con Casa Chi, si è scagliata contro il Belli: “A lui vogliamo bene e per questo siamo rimaste molto male per ciò che ha fatto. Ha sfruttato la storia tra Manuel e Lulù per fare le sue ospitate. Mi ha scritto su Whatsapp dicendomi che le cose nel nostro mondo vanno così e di lasciar perdere. Ma io non ci sto“.

La replica pubblica di Clarissa ha trovato a sua volta la risposta pronta di Alex Belli. La mossa dell’attore è stata quella di pubblicare su Twitter la chat con la giovane Selassié, in cui spiegava le sue ragioni e si discostava dalle diffamazioni ricevute.

GIUSTO PER LA CRONACA!!

vi Voglio Bene, ma non mettetemi in mezzo a vostre cose che non mi interessano e di cui non ne voglio far parte… e che non ho mai detto… 🙏#alexbelli ➡️ #selassie 🧚‍♀️ 🧚 🧚‍♀️

Questo é il mio unico pensiero a riguardo!!⬇️⬇️ pic.twitter.com/gxjfNaU34U — ALEX BELLI (@AXBproduction) May 12, 2022

In sintesi nella conversazione resa pubblica da Alex Belli, l’uomo si difende ammettendo di aver solo detto che alcune coppie resistono fuori dal GF ed altre invece no. Inoltre ha fatto capire di non aver mai lucrato sulla storia tra Lulù e Bortuzzo.

Guerra aperta anche sui social tra le Selassié e Belli. Finirà così, con un nulla di fatto, oppure le frecciatine continueranno ad essere scagliate?