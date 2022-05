Gerry Scotti, questa batosta fa male: cambio della guardia in vista. La sostituzione non ha portato risultati, il pubblico ha scelto

Tutti lo aspettano di nuovo nel suo ambiente naturale che ormai con gli anni sempre di più sono diventati i game show. Ma intanto Gerry Scotti si diverte dietro al bancone di Striscia la Notizia anche se i risultati non premiano il suo impegno.

L’ennesima prova è arrivata dai risultati degli ascolti tv fatti registrare nell’Access Prime Time giovedì 2 maggio. Per una volta Striscia la Notizia non ha dovuto fare i conti con Soliti Ignoti – Il Ritorno che ha lasciato spazio all’anteprima dell‘Eurovision Song Contest e poi alla semifinale del programma musicale.

Il risultato è netto. L’anteprima su Rai 1 ha fatto registrare 3.876.000 spettatori con il 20.1% mentre su Canale 5 Striscia la Notizia una media di 3.854.000 spettatori con uno share del 18.5%. Non una sconfitta netta, ma pur sempre sconfitta. Tra gli altri programmi, bene come al solito su Rai 3 Un Posto al Sole con 1.506.000 spettatori (il 7.4%).

Gerry Scotti, questa batosta fa male: la Rai domina in tutte le fasce

In generale è stata un’altra giornata più positiva per la Rai rispetto alla concorrenza. In prima serata ha dominato l’Eurovision Song Contest 2022 su Rai 1 con 5.538.000 spettatori pari al 27.7%. Su Canale 5 la prima tv del film Un figlio di nome Erasmus ha registrato 2.307.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Rete 4 Dritto e Rovescio un ascolto medio di 958.000 spettatori con il 6.7% di share e su La7 Piazza Pulita 799.000 spettatori con uno share del 5.6%.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità ha totalizzato 3.641.000 spettatori (il 26.5%) e su Canale 5 la replica di Avanti un Altro 2.929.000 spettatori (21.9%). Bene su Rete 4 Tempesta d’Amore con 838.000 (il 4.8%). E ancora, nel Daytime Pomeriggio su Rai 1 la replica de Il Paradiso delle Signore ha totalizzato 1.445.000 spettatori con il 16.9% e La Vita in Diretta 1.563.000 spettatori (18.4%). Su Canale 5 Beautiful 2.409.000 spettatori con il 19.6% e Una Vita 2.270.000 spettatori con il 20% di share. A seguire Uomini e Donne con 2.650.000 spettatori con il 26.5% e poi Pomeriggio Cinque 1.359.000 spettatori con il 16.1%.