Eurovision 2022: Achille Lauro ed Emma Muscat eliminati. Tutti i finalisti

I rappresentanti dei diciotto Paesi si sono sfidati per arrivare all'ambita finale di domani, sabato 14 maggio, quando oltre a Mahmood e Blanco, si esibiranno i Maneskin, campioni in carica.

Eurovision 2022, Achille Lauro, artista più atteso, è stato eliminato a sorpresa, nonostante l’esibizione che ha infiammato il pubblico di Torino. A casa non è arrivata la stessa emozione, l’Italia non poteva votare, quindi l’artista ha portato a casa una sconfitta. Fuori anche Emma Muscat, rappresentante di Malta, conosciuta in Italia per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi.

Passano invece Belgio, Repubblica Ceca, Azerbaijan, Polonia, Finlandia, Estonia, Australia, Svezia, Romania e Serbia. Sabato incontreranno Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito, oltre che gli altri vincitori della prima semifinale: Svizzera, Armenia, Islanda, Lituania, Portogallo, Norvegia, Grecia, Ucraina, Moldavia e Paesi Bassi.

I rappresentanti dei diciotto Paesi si sono sfidati per arrivare all’ambita finale di domani, sabato 14 maggio, quando oltre a Mahmood e Blanco, si esibiranno i Maneskin, campioni in carica.

Eurovision 2022: i Paesi che parteciperanno alla finale del 14 maggio

Svizzera: Marius Bear con Boys Do Cry Armenia: Rosa Linn con Snap Islanda: Sigga, Beta, Elìn con Með Hækkandi Sól Lituania: Monica Liu con Sentimental Portogallo: Maro con Saudade Saudade Norvegia: Subwoolfer con Give That Wolf A Banana Grecia: Amanda Tenfjord con Die Toghether Ucraina: Kalush Orchestra con Stefania Moldavia: Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov con Trenulețul Paesi Bassi: S10 con De diepte Belgio: Jérémie Makiese con Miss You Repubblica Ceca: We Are Domi con Lights Off Azerbaijan: Nadir Rustamli con Fade To Black Polonia: Ochman con River Finlandia: The Rasmus con Jezebel Estonia: Stefan con Hope Australia: Sheldon Riley con Not The Same Svezia: Cornelia Jakobs con Hold Me Closer Romania: WRS con Llámame Serbia: Konstrakta con In Corpore Sano

Ai venti cantanti selezionati e premiati al televoto si aggiungono le Top 5: Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna.