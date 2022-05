Don Matteo 13 riparte a bomba dopo la sosta: spoiler sui social

Spunta un clamoroso spoiler su Don Matteo 13 dopo la sosta causata dall’Eurovision. Andiamo a vedere il colpo di scena nella serie televisiva.

C’è trepidante attesa per le nuove puntate di Don Matteo 13, con la serie televisiva di casa Rai che si è dovuta fermare a causa dell’Eurovision. A fornire anticipazioni ed addirittura spoiler ci ha pensato un protagonista della fiction: tutte le novità.

Nella serata di ieri è saltato il consueto appuntamento con Don Matteo 13, proprio adesso che la serie stava entrando nel vivo. Infatti al suo posto è andata in onda la seconda serata dedicata all’Eurovision. I telespettatori stanno prendendo confidenza con il nuovo personaggio interpretato da Raoul Bova, che ha ufficialmente sostituito Terence Hill. Tra i grandi protagonisti troviamo anche Maurizio Lastrico.

Infatti l’attore interpreta il popolare personaggio del PM Marco Nardi. Inoltre in questa stagione sono cambiate diverse dinamiche, con l’attore ligure preso da Valentina Anceschi, figlia del noto colonnello della serie che tornato nel primo episodio ha affidato la figlia al personaggio di Nino Frassica. Così Lastrico ha voluto fornire le prime anticipazioni sul suo profilo Instagram. Infatti sulla sua pagina ha affermato con il suo unico stile: “Quando ve lo dico in rima adesso la prossima semana Giove e Marte faremo in palinsesto doppio ingresso. Gli eventi mischieran ancor le carte, chi è debole di cuor, farsi da parte!“.

Don Matteo 13, Maurizio Lastrico non ha dubbi: “Sarà un finale non adatto ai deboli di cuore”

Quindi c’è grandissima attesa per scoprire cosa succederà al personaggio di Maurizio Lastrico, che nelle ultime puntate ha visto crescere il proprio rapporto con Emma Valenti, la bravissima e giovane attrice che in Don Matteo 13 interpreta Valentina. Inoltre i telespettatori hanno potuto vedere anche Maria Chiara Giannetta riavvicinarsi al pubblico ministero, che dall’altra parte però non sta ricambiando ma al contrario cuce un rapporto speciale con la nuova arrivata a Spoleto.

L’ultima parola non è stata detta nemmeno da Maurizio Lastrico, che sempre su Instagram ha rivelato che nella prossima puntata ci saranno “Baci, passioni e inciuciamenti” che caratterizzeranno la trama. Nonostante ciò al momento non sembra essere vicino un ritorno di fiamma tra il PM Marco Nardi e la capitana Anna Olivieri non sembra essere troppo vicino, anche se il colpo di scena finale è proprio lì dietro l’angolo. Anche i followers di Lastrico, infatti, hanno richiesto a gran voce la coppia formata da Anna e Marco. Vedremo quindi cosa succederà nelle prossime puntate.