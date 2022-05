“Chi vincerà Amici 21”: arriva l’annuncio a poche ore dalla finale – VIDEO

A poche ore dalla finale di Amici 21, Witty Tv ha pubblicato un video incredibile in cui si può vedere chi vince il programma di Maria De Filippi.

Manca ormai davvero poco per scoprire chi vince la finale di questa edizione di Amici 21. Gli appassionati di betting possono anche fare delle scommesse a riguardo, dal momento che le maggiori aziende che si occupano di scommesse forniscono da diverse settimane le quotazioni riguardo i probabili vincitori del programma.

Secondo Sisal.it, l’alunno che ha più probabilità di vincere Amici 21 è Luigi, che ha una quotazione di 2.00. La seconda classificata dovrebbe essere Sissi, che è quotata a 2.75. Il terzo, invece, sarebbe Alex: con una quotazione di 3.75 non sarebbe in competizione con i primi due. Sarebbero senza speranze di salire sul podio Michele, Albe e Serena.

Chi vince Amici 21: ecco l’incredibile annuncio

La redazione di Witty Tv ha voluto fare una simpatica intervista ai sei finalisti di Amici 21: Luigi, Sissi, Alex, Michele, Albe e Serena. È stato chiesto se, ad un certo punto, avessero pensato di non riuscire a raggiungere la finale: quasi tutti hanno risposto di sì, fornendo aneddoti completamente diversi. Sissi, ad esempio, pensava di non piacere come persona.

Luigi ha pensato di non poter arrivare alla finale soprattutto all’inizio, poi ha smesso di pensarci. Serena, che ha avuto tante discussioni con la Celentano, si è sentita sbagliata più volte. La speranza di potercela fare, però, c’è sempre stata. Michele ha sorpreso tutti dicendo di non averlo mai pensato, semplicemente perchè gli piace essere positivo.

Parlano i sei finalisti: ecco le aspettative sull’ultima puntata

Ai sei finalisti di Amici 21 è stato chiesto di indicare chi secondo loro vince il programma quest’anno. C’è stato quasi un vero e proprio plebiscito: Serena, Alex, Luigi ed Albe hanno indicato il nome di Sissi. Solo Michele ha indicato sè stesso come probabile vincitore del talent show, mentre Sissi ha espresso la sua preferenza per Alex.

Mentre le principali aziende di scommesse vedono un testa-a-testa fra Sissi e Luigi per la vittoria, secondo i sei finalisti il cantante del gruppo di Rudy Zerbi meriterebbe il terzo posto. Alex, Michele, Sissi e lo stesso Luigi si sono infatti espressi in tal senso. Gli alunni avrebbero invece indicato come probabile secondo classificato Michele.

Questa è l’intervista ai sei alunni di Amici 21 che saranno in gara il 15 maggio: ecco chi vince questa edizione del talent-show secondo gli stessi concorrenti del programma. Per vedere il filmato completo, clicca qui.