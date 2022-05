Ballando con le Stelle, lutto travolge l’amato personaggio: l’annuncio di Serena Bortone

Un amatissimo personaggio di Ballando con le Stelle è stato travolto dal lutto di una persona molto cara, seguito ad una lunga malattia. Ecco l’annuncio arrivato inaspettatamente dalla conduttrice di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone.

La vittoria di Ballando con le Stelle 2021, come è noto, è andata alla coppia formata da Arisa e Vito Coppola. Subito dopo la vittoria, gli spettatori della trasmissione si sono spaccati in due: in tanti erano molto contenti del verdetto finale, altri avrebbero preferito che si votasse la bravura tecnica, premiando quindi un’altra coppia.

Secondo una buona fetta del pubblico di Ballando con le Stelle, a meritare la vittoria dell’edizione 2021 sarebbero stati Sabrina Salerno e Samuel Peron. La coppia si è mostrata molto versatile: lei è una popolare showgirl che ha già studiato ballo, lui, invece, è esperto in liscio, standard, latino americano, funky, danza moderna e contemporanea.

L’annuncio del lutto dell’artista di Ballando con le Stelle

Oltre ad avere la passione per il ballo, Samuel Peron ha sempre lavorato anche in televisione. Nel suo curriculum, oltre a trovare una laurea in Scienze motorie, ci sono anche programmi Tv con Cristina D’Avena e Mike Bongiorno. Recentemente, è diventato uno degli ospiti di Oggi è un altro giorno che si fa vedere più spesso sui divanetti di Rai 1.

Serena Bortone, infatti, ha richiedesto spesso la presenza del mattatore di Ballando con le Stelle nel suo programma, dove ricopre anche il ruolo di opinionista. Proprio la conduttrice di Oggi è un altro giorno ha dato il triste annuncio durante la diretta del 13 maggio. Un grave lutto familiare ha colpito Samuel Peron di Ballando con le Stelle.

Il messaggio commovente di Serena Bortone alla mamma di Peron

Serena Bortone ha spiegato che la mamma di Samuel Peron era malata da diverse settimane. Non ha spiegato, per motivi di riservatezza, quale male avesse colpito la donna. La conduttrice ha però reso noto che nella giornata del 12 maggio è venuta a mancare la madre del noto ballerino di Ballando con le Stelle.

La Bortone, oltre a fare le condoglianze a Peron, ha anche voluto dire alcune parole che hanno commosso lo studio: “Io voglio dire una cosa a mamma Gianna. Devi essere stata una donna veramente formidabile per aver cresciuto un figlio così per bene, brillante e gentile come Samuel. Un abbraccio a Samuel e a tutta la famiglia“.

Ecco un breve video tratto dalla diretta del penultimo giorno di prove di Ballando con le Stelle 2021: