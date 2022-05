Diffidate da queste app! Possono rubarvi dati e conti correnti

La lista di app che contengono strumenti o virus per rubare dati sensibili ed accedere nelle informazioni private di ogni utente

La tecnologia dei dispositivi elettronici è sempre più avanzata. Non a caso ogni anno vengono messi sul mercato telefoni cellulari di nuova generazione, con caratteristiche sempre più innovative e specifiche.

Nonostante ciò resta alto il rischio di vedere infettato il proprio smartphone. Come accade anche per i computer, sono tanti i pericoli che arrivano dal web. Non soltanto i consueti virus, atti a rovinare la stabilità del dispositivo, ma anche qualcosa di peggio.

Occhio infatti ai malware, piccoli software che all’apparenza appaiono insignificanti, ma che in realtà sono costituiti da elaborate strategie decodificanti. Il loro pessimo ruolo è quello di infettare il dispositivo ed impadronirsi di dati sensibili dell’utente in suo possesso.

La lista delle app da non installare per nessun motivo

Tali malware si diffondono attraverso le cosiddette app, ovvero le applicazioni elettroniche che vengono installate quotidianamente sugli smartphone per qualsiasi utilizzo. Le app sono di svariato tipo: da quelle per i social network e la comunicazione web (Instagram, Twitter, ecc…) fino a quelle di uso e consumo quotidiano, come le sveglie, l’ascolto della musica o la geolocalizzazione.

Affidarsi ad app sconosciute e poco affidabili potrebbe così infettare i vostri smartphone in pochi click. Il virus in questione andrebbe a rubare dati personali, col rischio di infiltrarsi nei conti correnti e svuotare il portafogli dell’utente sventurato.

Il consiglio assoluto è quello di scaricare ed installare le app soltanto dal sistema appositamente creato, ovvero Play Store nel caso di cellulari legati ad Android. Oppure Apple Store se si tratta di dispositivi Iphone.

Questa intanto la lista delle app, con codici univoci, da evitare a tutti i costi e da non scaricare: