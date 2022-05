Anticipazioni Una Vita, Marcos scopre chi ha ucciso Felicia: Ignacio scappa

Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita svelano che a Marcos arriverà finalmente voce di chi è stato ad uccidere Felicia

La trama di Una Vita ha finalmente una svolta con Mendez che riesce a svelare a Marcos chi è stata ad uccidere Felicia. Non sarà soltanto il Bacigalupe ad essere al centro delle trame della soap opera spagnola, i telespettatori saranno esterrefatti.

Nelle prossime puntate di Una Vita i telespettatori assisteranno ad una svolta epocale della soap opera spagnola. Mendez è in ospedale in gravi condizioni causate da un’aggressione avuta dopo aver saputo il nome di chi ha ucciso Felicia. Nonostante il suo stato, il commissario riesce a rivelare a Marcos che è stata Soledad. Il Bacigalupe non crede alle sue orecchie: quanto scoperto dall’ispettore ha dell’assurdo. Nel frattempo la domestica scopre che Mendez è ancora vivo, quindi si reca in carcere da Fausto per chiedergli di farlo fuori per sempre. Nonostante il tentativo, a sorvegliare sulla camera di Mendez c’è il commissario Belda che ferma una finta infermiera che gli avrebbe portato del veleno.

Il Bacigalupe si convince del fatto che la sua amante ha ucciso sua moglie e viene salvato in calcio d’angolo da Alodia perché Marcos avrebbe ucciso Soledad. Quest’ultima chiede riparo da Aurelio il quale le chiede di commettere un omicidio in cambio.

Anticipazioni Una Vita, José Miguel e Ignacio discutono: il giovane medico va via da Acacias

José Miguel e Ignacio tornano nuovamente ai ferri corti con il giovane medico che alla fine decide di lasciare la casa in cui alloggia dove vive con sua zia Bellita. Quest’ultima non si dà pace, ma quando José Miguel le svela i macabri segreti di suo nipote, la tenore non riesce a credere alle sue orecchie, ma ha bisogno di ritrovare Ignacio e chiede di ritrovarlo.

Nel frattempo, Alodia crede di non essere realmente incinta e si decide di andarsi a controllare: una volta avuta conferma confessa tutto a Bellita. Quest’ultima, a sua volta, spiega a José Miguel che, durante gli anni, è stata lei stessa a provvedere al mantenimento del caro nipote.