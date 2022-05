È tutto vero: addio ufficiale al GF Vip!

Arriva la notizia ufficiale: la rete Mediaset annuncia l’addio ormai definitivo al programma seguitissimo dal grande pubblico

Il Grande Fratello, nella versione dedicata ai Vip, ha sempre un grande successo di pubblico. Spesso è indicato come un versante chiaro della televisione trash, ma ha comunque numeri ed ascolti da far invidia a chiunque.

Il mash-up tra personaggi famosi all’interno della Casa, l’ilarità del conduttore Alfonso Signorini ed i vari opinionisti scelti in trasmissione sembra funzionare. Lo evidenzia il fatto che l’edizione numero 6 è durata circa sei mesi, metà dell’anno solare.

Ma qualcosa cambierà radicalmente con la nuova edizione. Il GF Vip 7 non vedrà sicuramente una delle sue migliori protagoniste: addio infatti a Sonia Bruganelli nelle vesti di critica ed opinionista in studio.

La donna, celebre per essere la moglie di Paolo Bonolis, ha ufficializzato in un’intervista concessa a Gente di non voler far più parte della trasmissione. Non per risentimento verso il GF Vip, bensì per sue scelte professionali: “Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista. Questa esperienza ha portato acqua al mio mulino, ma mi trovo più a mio agio nel ruolo di produttrice”.

Sonia Bruganelli ed il rapporto con Bonolis: “Nessuno può mettersi in mezzo”

Sonia Bruganelli ha diversi progetti in ballo. Il suo ruolo di produttrice la fa collaborare a stretto contatto con Mediaset, come da lei stesso dichiarato: “In tv voglio fare cose che mi appartengono. Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni. Progetto con Soleil Sorge? Ci siamo dette che faremo qualcosa insieme, lei è in gamba e lo ha mostrato al GF Vip 6″.

Inoltre Sonia ha rinforzato il suo legame con Paolo Bonolis, con il quale è sposata ormai dal 2002. La donna ha parlato così del rapporto che li tiene uniti: “Persone come Paolo sono rare, se ci lasciassimo domani lo vorrei come amico. So che ci sono tante donne che lo corteggiano, ma nessuno riuscirà a mettersi tra noi due. Questo è possibile perché io sono cresciuta con lui e lui è cambiato con me”.