Squalifica in arrivo all’Isola dei Famosi: dall’Honduras arriva la terribile notizia

Dall’Honduras arriva una terribile notizia circa uno dei naufraghi in gara: arriverà presto la squalifica all’Isola dei Famosi?

Un’edizione del reality show tutt’altro che tranquilla, tra incidenti e squalificazioni se ne sono viste di ogni: adesso arriva un altro provvedimento per un naufrago scomparso dai radar per un po’.

In Honduras tutto procede come programmato, con sfide, litigi ed il solo scopo di essere vincitori di quest’edizione. Nonostante sia ancora presto per ipotizzare chi possa essere il prossimo a trionfare all’Isola dei Famosi, qualcuno ha già idea di chi è il favorito. Nel frattempo, però, la vita sulle spiagge onduregne continua a gonfie vele, non senza intoppi, ma con qualche frizione che ha regalato tanto show.

Attualmente i naufraghi sono in tensione per la puntata di stasera che, come ogni giovedì, andrà in onda dalle 21:40 su Canale 5. Ad essere in nomination ci sono Marco Cucolo, Lory Del Santo, Maria Laura De Vitis ed Edoardo Tavassi: uno di loro potrebbe andare via dall’Isola oppure lasciare la Palapa.

Isola dei Famosi, Blind squalificato? Che fine ha fatto il cantante

Qualche giorno fa Blind ha accusato un malore ed è stato immediatamente trasportato in infermeria dov’è stato trattenuto. Ilary Blasi stessa ha spiegato quale fosse la situazione nell’ultima puntata del reality show di lunedì 9 maggio: “Purtroppo in questi giorni non è stato bene ed il malore si è trasformato in un’infezione cutanea”. Sembrerebbe infatti che il medico dell’Isola dei Famosi abbia deciso di trattenere il cantante e giudice di X Factor in infermeria per fargli evitare qualsiasi contatto con sabbia, sale ed acqua. Quello che sta vivendo Blind è qualcosa di molto serio, pari alla bruciatura che ha rimediato Roberta Morise che ha, di fatto, poi abbandonato l’Honduras.

Dal web sono insorte voci che richiamano al regolamento del reality show: “Sono giorni che è in infermeria. Nelle edizioni precedenti (quelle serie della Rai) dopo 24 ore di assenza venivi squalificato”. Non è da escludersi che stasera o lunedì, qualora Blind non sarà in grado di tornare in gara, potrebbe decidersi per metterlo fuori dall’avventura in Honduras.