L’ambasciatore della Federazione Russa in Polonia, Sergey Andreyev, è stato colpito da una secchiata di vernice rossa mentre partecipava a una cerimonia commemorativa. Andreyev era giunto in auto istituzionale, battente bandiera russa, al cimitero dei soldati sovietici di Varsavia. Dove riposano i militari caduti durante la Seconda Guerra Mondiale in Polonia. Subito è stato circondato da una folla che lo contestava. Fra di loro, molti brandivano bandiere ucraine e recitavano slogan anti-russi.

L’ambasciatore, pochi secondi dopo essere sceso dall’automobile istituzionale, è stato colpito dalla vernice rossa. Simbolo del sangue dei civili ucraini morti durante questi mesi di guerra, dopo che la Russia ha invaso i confini della nazione confinante. Il gesto, come prevedibile, ha creato non poche frizioni e tensioni tra la Russia e la Polonia. Mosca ha accusato le autorità di Varsavia di essere “conniventi con i teppisti neo-nazisti” responsabili del gesto. Le parole di condanna giungono dal ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, che ha così commentato la “disavventura” cui è occorso l’ambasciatore Andreyev.

Il 9 maggio la Russia ricordava i 27 milioni di cittadini sovietici che hanno perso la vita durante la Seconda guerra mondiale. Il popolo polacco, che sostiene l’Ucraina contro l’invasione russa, ha organizzato manifestazioni contrarie che hanno bloccato i festeggiamenti. Negli ultimi giorni le frizioni tra Mosca e Varsavia sono esponenzialmente aumentate, complici anche alcune dichiarazioni delle istituzioni russe espressamente contrarie alle autorità polacche. Tra la popolazione della Polonia serpeggia il timore che la Federazione Russa possa spostare i propri obiettivi espansionistici verso Varsavia. Gesto che provocherebbe l’inevitabile coinvolgimento della Nato nel conflitto.