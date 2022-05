Nuovi concorrenti arrivano a popolare la Palapa: pazzesco all’Isola dei Famosi

L’Honduras si popola sempre più con la produzione che ha deciso di far approdare nuovi naufraghi sull’Isola dei Famosi

Al reality show di Ilary Blasi non ci si annoia mai perché per ogni naufrago ne esce, ne arriva almeno un altro: questa volta, però, saranno in tre a sbarcare sulle sponde dell’Isola dei Famosi.

Per Ilary Blasi domare un gruppo di naufraghi scalmanati è un gioco da ragazzi, visto e considerato che da anni è abituata a tenere a bada un mucchio di concorrenti con gli animi accesi. Adesso, però, forse l’Honduras si sta popolando un po’ troppo visto e considerato che non fa in tempo ad uscire un naufrago che un altro è già con un piede nelle acque dell’Isola dei Famosi.

Nel frattempo che si vocifera dell’uscita di scena di Blind a causa di un’infezione che gli sta costando un pit stop prolungato in infermeria, sembrerebbe che i naufraghi siano pronti ad accogliere un’altra serie di compagni: esatto, non sarà soltanto uno il nuovo ingresso.

Isola dei Famosi, l’indiscrezione dall’Honduras: “Entreranno tre ragazzi”

La gossippara ed opinionista Deianira Marzano non sbaglia quasi mai un colpo e questa volta dà la sua sentenza: “Nuovi ingressi all’Isola: 3 uomini”. Sembrerebbe che l’Honduras sia destinata a popolarsi più del previsto, forse i litigi e gli animi accesi dei naufraghi attuali non bastano ancora ai telespettatori. Visto e considerato che la puntata finale del reality show condotto da Ilary Blasi, con Vladimir Luxuria e Nicola Savino ed Alvin in Honduras, è prevista per il 27 giugno -e quindi oltre un mese- non è così improbabile pensare che la produzione voglia mettere “altra carne a cuocere” e creare dinamiche che possano interessare al pubblico senza far affievolire l’interesse vista la lunga permanenza dei naufraghi sull’Isola.

Se è vero che Deianira Marzano non sbaglia quasi mai e si dice sicura dei tre ingressi, d’altra parte TvBlog non troppo tempo fa ha ammesso che non dovrebbero esserci più naufraghi in arrivo. Qual è allora la verità? Non resta far altro che aspettare e vedere se dalle acque dell’Honduras spunteranno nuovi personaggi.