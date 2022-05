Meteo, altra ondata di calore in arrivo: esplode l’anticiclone sull’Italia

Il meteo sulla penisola italiana è pronto ad essere condizionato sempre di più dall’anticiclone africano: cosa succederà nei prossimi giorni.

L’anticiclone africano è pronto a prendersi la penisola italiana portando sempre più caldo ed un nuovo aumento delle temperature. Infatti nei prossimi giorni avremo un vero e proprio anticipo d’estate. Andiamo quindi a vedere cosa succede.

Finalmente è tempo di cacciare fuori gli abiti estivi, visto che dai prossimi giorni l’anticiclone africano è pronto ad invadere la penisola. Quindi di conseguenza avremo anche temperature ben oltre le medie climatiche di riferimento. Ci sarà un nuovo anticipo d’estate dopo le condizioni tropicali che hanno caratterizzato il weekend. Dopo una prima decade di maggio piuttosto instabile, quindi, avremo una seconda e più marcata avanzata dell’alta pressione africana avverrà già da Lunedì 16 Maggio.

Dalle coste algerine infatti si estenderà un promontorio del più vasto anticiclone sub-sahariano supportato da masse d’aria molto calde e dalle caratteristiche pienamente estive. Quindi questa pulsione improvvisa porterà anche le temperature ad andare oltre i 10°C rispetto alla media mensile. Questo gran caldo andrà a colpire specialmente le pianure del Nord e nella fattispecie città come Torino, Milano e Bologna, nonché i settori tirrenici di Toscana e Lazio. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime 24 ore.

Meteo, l’anticiclone è in rinforzo: nuova ondata di calore sulla penisola

In Italia è pronto ad arrivare l’anticiclone sub tropicale, già presente in Spagna, che porterà le temperature oltre i 30 gradi. Infatti in questi giorni abbiamo visto un impennata dei valori termici già in diverse regioni come Toscana, Umbria, Lazio e in alcune zone della Puglia con punte fino a 29°C. Nel corso di questo giovedì avremo quindi un nuovo aumento delle temperature. Andiamo quindi a vedere la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo dei cieli soleggiati o velati su gran parte del settore. Mentre avremo delle maggiori nuvolosità diurni su Liguria centrale e Alpi. Qui potranno verificarsi anche brevi e locali piovaschi in discesa direttamente dalle Dolomiti. Qui le temperature risulteranno in ascesa, con massime dai 24 ai 29 gradi, mentre in Liguria non supereranno i 20 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione soleggiata ovunque già dal mattino. Solamente entro sera avremo un aumento delle nuvolosità su Sardegna, Abruzzo e Lazio meridionale. Sul settore avremo temperature in aumento, con massime che andranno dai 24 ai 28 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo anche qui sole in prevalenza al mattino. Maggiore variabilità potrebbe verificarsi tra Cilento, Calabria e Sicilia che saranno associati anche a sporadici rovesci. Le temperature risulteranno in rialzo, con massime che oscilleranno dai 20 ai 25 gradi.