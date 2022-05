Lulù colpita ed affondata in diretta TV: Manuel Bortuzzo e Aldo Montano se la ridono

Un brutto teatrino in diretta TV con al centro Lulù Selassié che non era presente al momento delle battutine: cos’è successo

La storia tra i due ex gieffini è ormai naufragata, ma il modo in cui la stanno affrontando è letteralmente differente. In particolare, il nuotatore è tornato a parlare del loro rapporto in diretta TV con l’amico schermidore.

Ieri sera Manuel Bortuzzo e Aldo Montano sono stati ospiti del Maurizio Costanzo Show che ha raccolto una media di 661.000 spettatori pari ad uno share del 15.9%. Una grande bella serata con tanti ospiti in studio e più argomenti toccati che hanno allietato la tarda notte di tutti i telespettatori.

Parlando con il nuotatore e lo schermidore, il padrone di casa e marito di Maria De Filippi si è congratulato: “Io ho avuto grande simpatia per Manuel al GF perché ha vissuto un amore e perché è nata un’amicizia molto bella con Aldo Montano. Mi è parso che un reality così avesse una marcia in più, un sentimento in più, che era determinato da voi due. Non tanto da quella ragazza lì, come si chiamava?”. ‘Quella ragazza lì’, inutile dire si trattasse di Lulù Selassié che Maurizio Costanzo non ha saputo chiamare col suo nome.

Aldo Montano e Manuel Bortuzzo, le risate su Lulù Selassié

Due grandi amici sul palco della terza puntata del #MaurizioCostanzoShow: Manuel Bortuzzo e Aldo Montano vi danno appuntamento a questa sera in seconda serata su Canale 5! 🤩 pic.twitter.com/bj75dSSXwf — Maurizio Costanzo (@Costanzo) May 11, 2022

Quando il padrone di casa ha menzionato ‘quella ragazza lì’, Aldo Montano ha preferito tagliare corto: “Parliamo di amicizia, va! Sai per noi Maurizio è stato semplice perché abbiamo una radice comune sportiva”. I due sono atleti, seppur di sport diversi, che spesso e volentieri dentro la casa si sono confrontati sulle loro passioni, scherma e nuoto.

Maurizio Costanzo non contento ha incalzato il nuotatore: “Quella tua curiosa fidanzata che fine ha fatto?” e con diplomazia Manuel ha risposto: “L’ho lasciata, lei fa la vita sua e io la mia. A 20 anni gli amori vanno e vengono”. Per finire il marito di Maria De Filippi ha chiosato: “Manuel, alla ragazza le sarebbe piaciuto fare la passerella, eh?” con Manuel che ha risposto “E invece c’è Aldo”.