Iliad ha deciso: si chiude! Migliaia di utenti delusi

La nota ed economica compagnia telefonica ha preso una drastica decisione, che non farà contenti moltissimi utenti e clienti italiani

Tra gli operatori telefonici più apprezzati in Italia degli ultimi anni spicca l’azienda Iliad, compagnia che è sbarcata nel mercato nostrano intorno al 2016. Moltissimi clienti hanno deciso di affidarsi a loro per via delle offerte a prezzi molto contenuti.

La società di origine francese ha attratto una miriade di persone, alla ricerca di offerte per i propri device molto convenienti e poco care. Per questo si sono registrati numerosi passaggi di operatori, pronti a trasferirsi da compagnie più note a Iliad stessa.

Ma l’ultima notizia, lanciata dall’operatore in questione, farà sicuramente scontenti migliaia di utenti italiani. Iliad ha deciso di chiudere, ad un’offerta che sembrava aver fatto felici tutti coloro bisognosi di offerte per dati e chiamate.

Stop improvviso all’offerta: ecco le alternative di Iliad

Da ieri, mercoledì 11 maggio, Iliad ha detto stop all’offerta Dati 300. Una proposta, per tutti gli utenti, che prevedeva l’utilizzo di 300 giga di dati per rete mobile, applicabili non solo su cellulari e smartphone.

Tale proposta era dedicata a coloro che avevano bisogno di rete internet da applicare ai dispositivi, come tablet, o anche nei modem con rete difettosa. Niente chiamate o messaggi, bensì un’offerta unicamente incentrata sulla rete mobile.

Delusione per coloro che non sono riusciti ad aderire a tale offerta, da 9,99 euro una tantum, entro la giornata di martedì 10 maggio. La tentazione di avere internet a 300 giga ad un prezzo così contenuto è svanita nel nulla.

Restano però importanti proposte per chiamate e dati mobili da parte di Iliad. La compagnia telefonica mette a disposizioni le seguenti offerte per i propri clienti: Iliad Giga 120 a 9,99 euro al mese, Giga 80 a 7,99 euro al mese, Giga 40 a 6,99 euro al mese e Iliad Voce a 4,99 euro al mese.

Tutte le suddette offerte comprendono minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. Sostanzialmente a cambiare sono solo i giga a disposizione.