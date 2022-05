Eva Henger, il gesto strappalacrime in ospedale: c’entra il marito Massimiliano – FOTO

Un gesto strappalacrime ha colpito Eva Henger, ricoverata in ospedale dopo il grave incidente stradale: protagonista il marito Massimiliano.

Eva Henger è ancora in ospedale dopo che è uscita miracolosamente viva da un gravissimo incidente stradale. Il marito Massimiliano così ha deciso di sorprenderla nel nosocomio: andiamo a vedere cos’ha fatto.

Finalmente Eva Henger ed il marito Massimiliano Caroletti sono di nuovo insieme. Dopo il grave incidente in Ungheria i due finalmente si sono ricongiunti a Roma, dove la soubrette è ricoverata in condizioni non ottimali ma comunque non in pericolo di vita. Massimiliano quindi è accorso nella Capitale italiana per far visita alla modella e postando subito il momento su Instagram. A contornare l’incontro ci hanno pensato parole al miele, con Caroletti che ha affermato: “Finalmente dopo tanti giorni riesco di nuovo a baciarti .. ed è come il primo bacio che ci siamo dati! Ti amo immensamente vita mia“.

La Henger infatti è ancora ricoverata alla clinica dei Parioli e finalmente ha potuto ricevere la visita speciale con lo scatto che ha commosso i followers. La foto immortala mentre si avvicina al capezzale della moglie, coricata in un letto della clinica, e la bacia. Inoltre nella foto si possono vedere le braccia della 49enne, una fasciata e una col tutore, insieme ad una benda all’altezza del collo. Le condizioni della showgirl sono ancora difficili ma è fuori pericolo. A salvare lei e il marito sono state le cinture di sicurezza indossate nel momento dell’impatto. Andiamo quindi a rivedere l’incidente che ha coinvolto i due.

Eva Henger incontra il marito: l’incidente che ha rischiato di far finire tutto

Continuano a preoccupare le condizioni di Eva Henger che è ancora in ospedale dopo l’incidente automobilistico in cui è rimasta vittima insieme al marito Massimiliano Caroletti. Infatti a causa dell’impatto la soubrette dovrà fare i conti con un lungo periodo di cure. Nelle ultime ore la 49enne ha dovuto lasciare Gyor, luogo dove vive e dove era stata ricoverata insieme a Caroletti, per essere trasferita a Roma. Nella capitale italiana potrà godere di cure migliori.

A divulgare la notizia ci ha pensato proprio Caroletti che sui social ha spiegato che la Henger è stata trasportata in eliambulanza. Inoltre sempre l’uomo a Novella 2000 ha fornito ulteriori spiegazioni affermando: “Eva dovrà essere sottoposta a diverse operazioni, ma è conscia che dopo starà meglio” – ha poi continuato – “Lei è la mia vita, non la lascerò mai sola: starò con lei a Villa Parioli“. La Henger quindi verrà curata in una struttura privata della Capitale dove ha ricevuto la visita del suo amato.