“Guardate cosa mi hanno fatto!”: Barbara D’Urso scioccata in diretta

Sorpresa e stupore per Barbara D’Urso durante la diretta televisiva del suo programma Pomeriggio Cinque: non se l’aspettava proprio

Nonostante le dicerie, i rumors e le voci circolanti di recente, Barbara D’Urso resta la prima donna di Canale 5. Una conduttrice che ha pieno appoggio da parte dell’azienda Mediaset e vanta anche ascolti eccellenti.

Barbara in queste ultime settimane ha accumulato molto stress. Ad esempio nella preparazione del mega-party di compleanno per i suoi 65 anni. Un evento davvero esorbitante, che ha contato centinaia di invitati ed altrettanti regali da scartare.

Ma la D’Urso si è dovuta divincolare anche dalle voci riguardo un suo futuro professionale lontano da Mediaset. Colpa di presunte critiche ricevute alla conduzione de La Pupa e il Secchione, reality show assegnato quest’anno a ‘Carmelita’ che non ha raccolto l’entusiasmo del pubblico.

Tale periodo stressante è stato però parzialmente rinfrancato da una sorpresa ricevuta ieri da Barbara D’Urso in diretta, durante l’edizione del mercoledì del suo Pomeriggio Cinque. Svelata tra l’altro dalla conduttrice stessa.

Barbara D’Urso e la sorpresa delle sue collaboratrici

Nel bel mezzo di rumors non proprio positivi e stress lavorativo, Barbara D’Urso ha ricevuto una splendida sorpresa dalle ragazze dell’ufficio stampa di Pomeriggio Cinque. Lo staff, legatissimo alla Barbara nazionale, ha scelto di farle un regalo svelato in diretta dalla stessa donna al termine del programma su Canale 5.

“Volevo condividere la meraviglia – ha rivelato alle telecamere la D’Urso – Guardate che hanno fatto le mie colonne, le mie ragazze dell’ufficio stampa Gabriella, Letizia, capeggiate da Laura, guardate mi hanno plastificato tutte le cover di Tv Sorrisi e Canzoni”.

In pratica le ragazze dell’ufficio stampa del suo programma hanno omaggiato la D’Urso lavorando sulle copertine del noto magazine di spettacolo TV Sorrisi e Canzoni nelle quali compare lei stessa, facendo intendere quanto la sua presenza ed il suo lavoro possa influenzare la televisione pubblica italiana.

Grande emozione in diretta dunque per Barbara D’Urso. Una donna che, per lavoro e per esigenze televisive, appare spesso come personaggio patinato, esagerato ed a volte fin troppo legata al sensazionalismo. Ma che anche ieri ha dimostrato di essere una donna di sentimento, napoletana verace. E soprattutto amata ed apprezzata da tutti i suoi collaboratori.