Anticipazioni Uomini e Donne, decisione drastica di Ida: Tina è furiosa

Una puntata dedicata quasi interamente al Trono Over con particolari scintille in studio: tutte le anticipazioni di Uomini e Donne

Al centro del dating show ci sarà ancora una volta Ida Platano, ma non sarà l’unica ad infiammare il parterre del Trono Over perché in studio ci sarà spazio anche per altri protagonisti che faranno infuriare Tina.

La convivenza nel dating show di Ida Platano ed il suo ex storico Riccardo Guarnieri sta diventando troppo pesante per la dama bresciana che prende una decisione drastica. A seguito degli eccessivi scontri in studio per presunti interessi reciproci, la dama bresciana ha chiesto di non avere più alcun contatto con il cavaliere per poter dimostrare agli altri -sicché lei ne è già ampiamente consapevole- che con Riccardo non c’è alcunché.

Nella puntata di oggi, giovedì 12 maggio, Ida Platano deciderà infatti di ballare soltanto con Marco, cavaliere che le è rimasta accanto nonostante le continue querelle con Riccardo e Tina Cipollari con quest’ultima convinta di un interesse reciproco tra i due, tutt’oggi persistente. Al cavaliere tarantino starà bene la decisione della sua ex? Come reagirà Tina che finora ha avuto da ridire su ogni decisione presa dalla dama? Non resta che aspettare la messa in onda.

Anticipazioni Uomini e Donne, Biagio Di Maro fa infuriare Tina Cipollari

Oggi ad Uomini e Donne tornerà nuovamente Biagio Di Maro che farà una passerella d’entrata accompagnato da un brano ironico scelto da Tina Cipollari. La scelta musicale getterà nell’ilarità l’intero studio, compresa Maria De Filippi, ma farà nascere qualche frizione tra il cavaliere e l’opinionista.

Spazio anche per Pinuccia e Alessandro che, dopo aver chiuso la frequentazione, pare abbiano avuto un riavvicinamento soltanto negli ultimi tempi, questa semplice amicizia vuole essere portata avanti per capire se ci sono i margini per qualcosa in più. Tuttavia, ancora una volta, Pinuccia dovrà arrendersi di fronte alla volontà del cavaliere di non voler approfondire la conoscenza. Inevitabilmente Tina Cipollari si metterà ancora in mezzo tra i due e farà indispettire la dama.

La puntata andrà in onda, come di consueto, dalle 14:45 su Canale 5.