Anticipazioni Brave and Beautiful: dramma Cesur, malore per una delle protagoniste

Spuntano le prime anticipazioni sulle nuove puntate di Brave and Beautiful. Infatti una delle protagoniste è colpita da malore: cosa succederà.

Sono in arrivo le nuove puntate di Brave and Beautiful e sul web sono iniziate a spuntare le prime anticipazioni su ciò che accadrà. Andiamo quindi a scoprire tutti i colpi di scena in arrivo nella serie turca.

Spuntano i primi spoiler sulle nuove puntate di Brave and Beautiful. Secondo le anticipazioni infatti Suhan farà arrestare Cesur. Dopo questo avvenimento tutti i protagonisti saranno scioccati dalla morte di Salih e di conseguenza i Korludag verranno sottposti ad un interrogatorio. La speranza infatti è quella che emergano dei dettagli in grado di far chiarezza sulla morte del tutto inaspettata dell’uomo. Ma proprio a questo punto ci sarà un clamoroso colpo di scena.

Infatti la figlia di Tahsin volterà le spalle al padre del bambino che porta in grembo e aiuterà il procuratore a catturare Cesur. Quindi per colpa della ragazza, l’uomo finirà dietro le sbarre mentre ci sarà una frattura sempre più grande tra i due che ormai hanno messo fine definitivamente al loro rapporto. Inoltre sempre stando alle ultime anticipazioni Tahsin sarà vittima di un grave malore. Andiamo quindi a scoprire cosa succederà nelle prossime puntate della serie televisiva.

Anticipazioni Brave and Beautiful, Tashin colpita da malore: colpo di scena!

Nel corso delle prossime puntate una volta incastro Cesur si ricorderà di aver visto un fiore sotto le scarpe del cadavere e con l’aiuto di Suhan, alla quale nel frattempo Sirin confesserà di sospettare Riza come assassino del padre, capirà di che fiore si tratta. A questo punto Turan rapirà il bimbo che ha assistito all’omicidio ma il piccolo riuscirà a fuggire e tra i presenti riconoscerà Tahsin.

Una volta successo ciò Cesur verrà scagionato, ma i colpi di scena di certo non finiscono qui. Infatti il procuratore di Serhat, sperando che Cesur e Tahsin possano chiarirsi, li metterà nella stessa cella. Quindi Tashin, continuamente incalzato da Cesur, accuserà un malore in cella. Le autorità quindi provvederanno a trasferirlo in ospedale per accertamenti. Questo e tanto altro nelle prossime puntate di Brave and Beautiful.