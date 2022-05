Anticipazioni Beautiful, Brooke è colta alla sprovvista: Steffy riprende memoria

Le prossime puntate di Beautiful saranno incentrate completamente su Steffy e Brooke, per loro ci sarà una svolta: le anticipazioni

Per i telespettatori della soap opera statunitense sarà un momento clou perché la trama arriverà ad un punto di svolta per due personaggi in particolare. Steffy e Brooke saranno al centro delle prossime puntate.

Steffy è finita in ospedale dopo essere stata ferita con un colpo d’arma da fuoco da Sheila, ma una volta arrivata e ripresa conoscenza non aveva assolutamente idea di quanto fosse accaduto, né chi fossero Finn e Hayes. Per la giovane Forrester l’ultimo ricordo è quello di Liam che inizialmente decide di starle vicino, ma poi con cautela le racconta la verità. La Forrester decide di impegnarsi e cercare di capire cosa le fosse realmente accaduto. Parallelamente Sheila ha escogitato un piano per uccidere definitivamente Steffy prima che quest’ultima potesse recuperare la memoria.

È evidente che la mamma biologica di Finn non fa in tempo, perché ad un certo punto Steffy ricorda perfettamente cos’è successo e chi è stata a spararla. Nelle prossime puntate, dunque, con il sostegno di Ridge, Taylor e Baker mettono in atto un piano per poter incastrare una volta e per tutte la Carter.

Quando Steffy ricorda di Sheila, Brooke automaticamente capirà che la notte di Capodanno è stata per colpa della Carter che ha bevuto alcolici ed è finita tra le braccia di Deacon. Ridge si troverà, a sua volta, coinvolto in una terribile situazione: attualmente il Forrester si sta avvicinando a Taylor e non ha voglia di allontanarla, nonostante lui stesso sia consapevole del fatto che è ancora molto vicino a Brooke. Il Forrester inizierà a razionalizzare quanto è successo quella notte con Deacon, ma interverrà Bill.

Bill ha intenzione di far aprire gli occhi a Brooke sul comportamento di Ridge a suo dire poco coerente e cortese, nonché per niente comprensivo. C’è un ritorno di fiamma tra Bill e Brooke? Un importante riavvicinamento ci sarà anche tra Liam e Steffy, come svelato dalle anticipazioni americane della soap opera.