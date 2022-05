Amici 21, indiscrezione da favola: è già deciso cosa faranno gli allievi dopo il talent

Un’indiscrezione da favola riguarda gli allievi di Amici 21 che sembrerebbero abbiamo già un’occupazione per il loro futuro

Non sempre gli allievi che escono dal talent show di Maria De Filippi hanno un futuro assicurato, ma basti vedere il successo di Stefano De Martino, Stash, Alessandra Amoroso, Emma Marrone e tanti altri per capire l’importanza del programma.

Un’edizione molto intensa, livello più o meno uguale e tanta voglia di lavorare: quest’anno Amici di Maria De Filippi ha regalato un mix di emozioni che difficilmente si ripeterà. A pochi giorni dalla finale, spuntano le prime indiscrezioni su quello che sarà il futuro di ballerini e cantanti del talent show più amato d’Italia.

Negli anni, di talenti da Amici ne sono usciti, da Diana Del Bufalo a Stefano De Martino, poi Enrico Nigiotti, Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, per non parlare di Elena d’Amario,SimoneNolasco e tanti altri che sono riusciti a trovare la propria fortuna al di là del talent. Tuttavia, non sempre è così scontato, se è vero che è un trampolino di lancio, è anche necessario sapersi mettere in gioco.

Amici 21, cosa faranno gli allievi dopo il talent?

Domenica 15 maggio ci sarà la finale di Amici 21, ma in molti sono già improntati oltre il talent show perché sanno già cosa gli aspetta in futuro. Qualche puntata fa, è uscita una delle più amate ballerine, Carola Puddu, che sembrerebbe essere già stata presa dal Balletto di Roma per lo spettacolo di Giulietta e Romeo. Un rumor ancora più pazzesco riguarda Leonardo, il latinista che ha perso la gara contro Nunzio ed è stato costretto ad uscire: sembrerebbe possibile vederlo nella prossima edizione di Ballando Con Le Stelle.

Per quel che riguarda il canto, invece, LDA è stato il primo ad essere ingaggiato da una casa discografica di successo, la Sony, ma per Sissi c’è una sorpresa ancora più grande. La cantante che è la favorita per la vittoria di quest’anno è stata ingaggiata da Netflix con la sua canzone Per farti paura scelta come colonna sonora di Summertime.