Addio imprevisto: la scelta brutale di Netflix che fa scontento il pubblico

Netflix ha stupito tutto il pubblico internazionale dell’emittente streaming: cancellazioni che sicuramente non faranno piacere

Sono milioni le persone che ogni giorno si collegano su Netflix per seguire film o serie televisive di grande impatto e successo. Questa la forza dell’emittente streaming che regala tantissima scelta di visione al suo pubblico.

In pochi però sanno che Netflix, nonostante il vasto palinsesto a disposizione e l’importanza a livello mondiale, è costretto a fare dei tagli bruschi ed inaspettati di tanto in tanto. Series e film che si trovano on-demand rischiano di scomparire improvvisamente dalle liste.

Per evitare di intasare l’app ed il suo largo palinsesto, la società americana di produzione multimediale è chiamata a togliere diversi prodotti dalle proprie liste, con cadenza settimanale o oltre. Una notizia che sconvolgerà moltissimi appassionati e spettatori.

Tutti i prodotti Netflix che saranno cancellati dall’app

Non trovate più in lista un film o una serie TV che avevate adocchiato qualche settimana fa ed inserita nella vostra To watch list? Purtroppo può succedere per la politica sposata da Netflix e dai suoi gestori.

Molti titoli vengono dunque rimossi, con scarse possibilità di essere trovati nel proprio abbonamento digitale. Il canale streaming ha anticipato brutte sorprese in tal senso, rendendo noto il calendario dei programmi ‘in cancellazione’ delle prossime settimane. Se volete visionarli per non perderli definitivamente dovete dunque sbrigarvi ad accendere l’app di Netflix!

Martedì 3 maggio

La cosa più semplice è complicare tutto

Mercoledì 4 maggio

L’altra sporca ultima meta

L’incantesimo del lago: Storia di una famiglia reale

The Experiment

Le avventure di Tin Tin – Il segreto dell’Unicorno

Giovedì 6 maggio

Se Dio vuole

Sabato 7 maggio

Craig Ross Jr’s Monogamy

L’ospite

Domenica 8 maggio

Le regine del crimine

Lunedì 9 maggio

Jumanji: The Next Level

Mercoledì 11 maggio

Hostel

Giovedì 12 maggio

Jumanji – Benvenuti nella giungla

Sabato 14 maggio

Anaconda – Alla ricerca dell’orchidea maledetta

Bakugan – Battle Planet

Cinderella Story

Il caso Spotlight

Lìda Baarovà

Love

Lovesong

One Day

Saints & Strangers

The Real Housewives of New York City

Domenica 15 maggio

5 giorni fuori

American Gangster

Bastardi senza gloria

BlacKKKlansman

Boyhood

Cattivi Vicini

Curioso come George – Sorpresa a Natale

Curioso come George 2 – Missione Kayla

Dante’s Peak – La furia della montagna

Dead Silence

Ex Machina

Highlander – L’ultimo immortale

Home – A Casa

I pinguini di Madagascar

Jason Bourne

Land of the Lost

Le avventure di Rocky e Bullwinkle

Lucy

Nella valle della violenza

Papa Francesco – Un uomo di parola

Pitch Perfect

Questi sono i 40

RIPD – Poliziotti dall’Aldilà

Rise of the Legend

Senza Tregua 2

Tata Matilda e il Grande Botto

Terminator 2 – Il giorno del giudizio

The Bourne Legacy

The Bourne Supremacy

The Bourne Ultimatum

The Visit

Wanted – Scegli il tuo destino

Lunedì 16 maggio

La pazza gioia

Mercoledì 18 maggio

La gang del bosco

Giovedì 19 maggio

I pionieri dell’oro