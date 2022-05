“Verità da svelare”, colpo di scena a Un Posto al Sole: Nina Soldano esce allo scoperto. I fan non si aspettavano una mossa del genere

L’attrice della soap partenopea ha annunciato importanti novità in arrivo nelle prossime puntate. Al centro dell’attenzione c’è il triangolo amoroso composto da Marina Giordano, Roberto Ferri e Lara Martinelli.

E’ da tantissimi anni una delle soap opera più seguite dal pubblico italiano. Un vero cult di Rai 3 che accompagna i telespettatori nella fascia serale, pre-prime time. Stiamo parlando di Un Posto al Sole e del suo magnifico cast. Dopo i continui colpi di scena nella trama originale, ora a tenere banco nelle ultime settimane è il triangolo amoroso tra Marina Giordano, Roberto Ferri e Lara Martinelli. Come è solita fare la produzione del format napoletano, non vengono mai rilasciate anticipazioni in tema di puntate. A fare uno strappo alla regola ci ha pensato ieri l’attrice Nina Soldano, che su Instagram si è leggermente sbilanciata.

L’attrice che interpreta Marina Giordano, ha pubblicato sul suo profilo una foto accompagnata da una didascalia piuttosto eloquente. Nel dettaglio non ha spiegato cosa avverrà nelle prossime puntate ma ha incendiato la fantasia dei telespettatori. La Soldano ha infatti scritto: ‘‘Ancora tanti retroscena da scoprire e verità da svelare. Io e Marina siamo pronte e voi?”

Un Posto al Sole, l’annuncio di Nina Solano: grandi novità nelle prossime puntate

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nina Soldano (@nina_soldano)

Al momento la situazione vede Lara conscia di essere la seconda scelta di Roberto e consapevole che Ferri è ancora innamorato di Marina.

Dal canto suo Martinelli ha cercato di vendicarsi di Giordano e del papà di Filippo, alleandosi con Fabrizio. Ora nei prossimi episodi è atteso un redde rationem, specie dopo che Rosato è venuto a sapere del tradimento di sua moglie con Roberto Ferri, grazie alla lettera scritta da Giordano al suo ex marito. Fabrizio, infastidito dal legame della moglie con l’ex marito, aveva chiesto la separazione a Marina.

Nei prossimi episodi della soap Marina e Lara vivranno altri momenti di grande tensione. Secondo le anticipazioni che circolano in rete, Giordano è pronto a compiere un gesto inconsulto nei confronti della Martinelli e per questo, l’ex moglie di Roberto Ferri prenderà la decisione di partire alla volta di Londra. Nina Soldano si sarà riferita a qualcuno di questi avvenimenti o a qualche altro colpo di scena che nessuno si aspetta? Non resta che sintonizzarsi come sempre su Rai 3 e scoprire al più presto la verità.