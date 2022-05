Uomini e Donne, terremoto durante le registrazioni: Veronica Raimondi elimina proprio lui!

Spuntano le prime anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e Donne. Grande protagonista Veronica che eliminerà proprio lui: i dettagli.

Uomini e Donne non smette mai di stupire, con dinamiche sempre più sorprendenti per tutti i telespettatori. Stavolta a lasciare a bocca aperta i telespettatori è Veronica, che eliminerà a sorpresa un corteggiatore: le anticipazioni.

Nella giornata di ieri c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne negli studi di Canale 5. Ovviamente in seguito alle riprese non potevano mancare le varie anticipazioni riguardanti il dating show di Maria De Filippi. Stando ai siti specializzati non si è parlato di Luca Salatino. Ciò nonostante le scelte sembrano essere molto vicine. Nel pomeriggio di ieri infatti sono tantissime le novità sul trono dell’uomo. Al momento però le anticipazioni riguardano soprattutto il percorso di Veronica Raimondi.

A riportare le ultime notizie sulla tronista ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni, attraverso la sua pagina Instagram ‘Uominiedonneclassicoeover‘. Infatti secondo il sito specializzato Veronica è uscita con Matteo e Andrea, dopo di che ha deciso di fare un’eliminazione. Dopo le due esterne, quindi, la protagonista ha deciso di eliminare definitivamente Federico. Quindi il corteggiatore che aveva colpito per il suo carattere calmo e pacato adesso lascerà il dating show. Lui stesso ha affermato che se ne sarebbe comunque andato di sua spontanea volontà. Quindi la scelta di Veronica ricadrà su uno tra Matteo e Andrea.

Uomini e Donne, la scelta si avvicina: i percorsi dei due tronisti

Si avvicina sempre di più la scelta di Veronica e Luca che dovranno concludere i loro troni, visto che le vacanze estive sono sempre più vicine. Al termine di maggio, come ogni anno, il dating show di Canale 5 va in pausa. Quindi manca pochissimo alla consueta pausa estiva, con le ultime registrazioni che verranno effettuate nel corso della prossima settimana. Non è escluso che una delle due scelte possa avvenire già nella registrazione di oggi.

Nonostante ciò possiamo già pronosticare chi sceglieranno i due tronisti. Infatti Veronica sembrerebbe pronta a scegliere Matteo. La tronista infatti più volte ha mostrato di essere particolarmente attenta alle mosse del corteggiatore. Nonostante ciò nelle ultime puntate spesso è stato Andrea ad essere al centro dello studio. Mentre per quanto riguarda Luca Salatino la scelta sembrerebbe andare verso Soraia, come pronosticato da due sue vecchie conoscenze come Aurora Colombo e Roberta Giusti. Sono quindi giornate decisive per quanto riguarda Uomini e Donne che si avvicina alla fine di un’altra edizione.