Tale e Quale Show 2022, nome a sorpresa! Carlo Conti vuole la star del GF Vip 6

Novità sul cast della prossima edizione di Tale e Quale Show, che dovrebbe andare in onda a partire da settembre-ottobre prossimi

Sarà ancora una volta uno dei programmi di punta della stagione televisiva Rai. Dal prossimo autunno riparte la nuova edizione del talent show Tale e Quale Show, ovviamente in onda su Rai Uno.

Carlo Conti è alla ricerca del cast ideale per l’edizione 2022. Ovvero i dodici personaggi televisivi che si dovranno cimentare nelle imitazioni canore dei più disparati protagonisti della musica leggera italiana ed internazionale.

Le ultime indiscrezioni parlano di un possibile nuovo innesto per Tale e Quale Show in arrivo da un reality seguitissimo. Ovvero dal Grande Fratello Vip, visto che già lo scorso anno Carlo Conti ha pescato due protagonisti come Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli dalla nota casa di Mediaset.

Sa cantare e ballare: dal GF direttamente su Rai Uno

Gli occhi di Carlo Conti e del suo staff sembrano essersi posati su uno dei personaggi più discussi del GF Vip 6, l’edizione del reality show di Mediaset terminata circa un mese fa. Un uomo che ha dimostrato di saper esibirsi a livello artistico, nel canto e nel ballo.

Si tratta di Alex Belli, attore e modello, personaggio discusso e controverso per via del suo attaccamento al cosiddetto ‘amore libero’ e la liaison con Soleil Sorge all’interno della casa. Belli si definisce artista a 360 gradi, avendo anche avuto un’ottima esperienza a Ballando con le Stelle nel 2012.

Possibile dunque la partecipazione di Alex Belli a Tale e Quale Show, a partire dal prossimo autunno su Rai Uno. Ma è tutto da confermare, anche se pare che la produzione del programma sia già in contatto con il suo agente.

Belli non sarebbe però l’unico ex protagonista dell’ultimo GF Vip ad essere stato adocchiato da Conti. Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile inserimento nel cast del talent anche dell’attore Davide Silvestri, secondo classificato nel reality Mediaset.

Non da escludere anche una chiamata per Katia Ricciarelli, nota cantante lirica ed ex storica di Pippo Baudo. La donna potrebbe arricchire, a livello musicale e canoro, il programma di Carlo Conti.