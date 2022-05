È stata sequestrata! Charlene di Monaco choc: Principato in ansia

Cosa sta realmente accadendo nel Principato di Monaco? La fuga di notizie su Charlene di Monaco non fanno ben sperare

Caos a Palazzo nel Principato Di Monaco dove le notizie che corrono fuori non sono affatto rasserenanti. Tra Alberto e sua moglie le cose continuano a vacillare, ma questa volta è accaduto qualcosa di molto grosso.

Le condizioni di salute di Charlene Di Monaco preoccupano indubbiamente, ma quella di Alberto sembrerebbe essere diventata un’ossessione. Nonostante pochi giorni fa la Principessa sia tornata con i suoi impegni pubblici, le sue condizioni non hanno fatto una buona impressione e non hanno fatto altro che alimentare dubbi e sospetti nelle persone che seguono la Famiglia Reale.

Stando a testimoni oculari, infatti, il nuovo look di Charlene è impeccabile, ma lo sguardo assente è stato molto eloquente, non dà l’idea di una persona che si è completamente ripresa dall’infezione che l’ha colpita. A ciò si aggiungono le tante voci che la riguardano sul rapporto con suo marito che hanno fatto scatenare un clima di caos generale.

Charlene Di Monaco, Alberto le sequestra la macchina: caos a Palazzo

Ad aggiornare sui fatti interni alla Famiglia Reale ci pensa LC News che ha svelato che il clima non è dei migliori, né il più sereno. Sembrerebbe, infatti, che Alberto Di Monaco è particolarmente preoccupato per le condizioni di salute della sua amata a tal punto da sequestrarle l’auto, una Land Rover, perché non la ritiene capace, nel suo stato di salute attuale, di poter guidare. La Principessa utilizzerebbe l’auto soltanto per spostarsi da Roc Angel, la dimora di campagna in cui vive attualmente, e il Palazzo. La strada è particolarmente pericolosa ed è la stessa dove Grace Kelly, madre di Alberto, ha avuto un tragico incidente negli anni passati. L’eccessiva premura di Alberto Di Monaco non sembrerebbe essere gradita a Charlene che si sente quanto più “stretta” che mai.

In più, arrivano interessanti intrighi sul rapporto tra Charlene e la sorella di Alberto, Carolina, tra le quali non corre buon sangue: sarebbe stata proprio quest’ultima a chiedere alla cognata di andare via dal Palazzo.