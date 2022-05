“Non si sopportano più”, rapporto ai minimi storici con Ilary Blasi: tutto finito?

Ferri corti con Ilary Blasi e rapporto ai minimi storici: la conduttrice deve far fronte all’ennesimo problema, questa volta un po’ diverso

I telespettatori spesso non sbagliano e le impressioni avute non sono state del tutto erronee. Quello che è capitato è qualcosa che succede quanto più spesso di quel che si pensa, ma stavolta è evidente.

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi i telespettatori del reality show si sono accorti di qualche frizione tra Ilary Blasi e Alvin. Per quest’edizione del programma di Canale 5 sembrerebbe essere stata proprio la conduttrice romana -insieme alla produzione- ad aver scelto l’inviato, visto e considerato che Massimiliano Rosolino l’anno scorso ha lasciato a desiderare, ma pare che i rapporti non sono così idilliaci come all’inizio.

A confermare un già precedente sentore dei telespettatori ci pensa Dagospia che non ha fatto segreto del rapporto che c’è tra i due colleghi: “Ilary Blasi e Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi, non si sopportano più. Ieri sera lui le ha chiesto di spiegare le prove visto che interviene troppo nei suoi discorsi. Tentativi in corso per ricucire i rapporti tra i due”.

Isola dei Famosi, frizioni tra Ilary Blasi e Alvin: gli indizi in puntata

Ilary Balsi e Alvin sono una coppia di colleghi ben collaudata, perché insieme hanno fatto più trasmissioni, non solo l’Isola dei Famosi. Tuttavia, i telespettatori si erano già accorti di quanto stesse accadendo nel dietro le quinte -neppure così dietro in realtà- quando durante l’ultima puntata la conduttrice ha tagliato corto il suo intervento: “Vabbè, lo sanno tutti come funziona. Andiamo avanti va!”. L’inviato si è chiaramente indispettito ed ha risposto a tono: “Una cosa devo fare, spiegare le prove. Almeno quella fatemela fare. Grazie”.

Non sono le prime frizioni tra i due, perché in passato c’è stata qualche battutina di troppo che ha indispettito l’inviato, per esempio quando Mercedesz Henger si è resa conto che il suo nome era scritto senza la ‘z’, a quel punto Ilary Blasi non ha dubitato un attimo ed è andata sicura: “Ah, l’ha scritto Alvin, perdonalo”.