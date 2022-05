“Non so quanto mi resta”, messaggio straziante della celebre conduttrice: è malata di cancro. Sono rimasti tutti sconvolti sentendo le sue parole

Deborah James è una delle giornaliste più apprezzate del Regno Unito, collaboratrice del “The Sun” e della BBC, per cui gestisce un podcast. L’annuncio su Instagram è davvero straziante.

Tempi duri, durissimi per Deborah James, una delle giornaliste più note del Regno Unito. La firma del “The Sun” e conduttrice del podcast “You, Me and the Big C”, in onda sulla BBC, è gravemente malata di cancro ormai da tempo e le sue condizioni stanno peggiorando. Ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso uno straziante post su Instagram, in cui dice: “Nessuno sa quanto tempo mi resta. Il mio corpo non può più continuare ad andare avanti“. Alla James è stata diagnosticata nel 2016 una grave forma di tumore all’intestino e ha tenuto sempre aggiornati i suoi followers attraverso i propri canali social.

A dicembre la giornalista e madre di due figli aveva postato una lunga riflessione sui cinque anni passati “in compagnia” del tremendo male.

“Sono pienamente consapevole che non dovrei essere viva per scrivere questo oggi. In questo momento il mio cancro non può più essere trattato e ci stiamo assicurando solo che non debba soffrire troppo, per trascorrere del tempo prezioso con la mia incredibile famiglia“.

Ora l’aggiornamento sulla pagina Instagram, @bowelbabe, a pochi mesi di distanza, ha fatto capire la gravità della situazione e il dramma che Deborah sta vivendo.

“Nessuno sa quanto tempo mi resta, ma non sono in grado di camminare, dormo la maggior parte del giorno e molte delle cose che davo per scontate sono sogni irrealizzabili. So che non abbiamo lasciato nulla di intentato. Ma anche con tutti i farmaci antitumorali innovativi nel mondo o qualche nuova magica svolta, il mio corpo non può più continuare ad andare avanti“. A gennaio 2020 la presentatrice aveva sconfitto la prima forma del suo cancro, che purtroppo si è poi ripresentato a distanza di non molto. Familiari e fan sono tutti al suo fianco e pregano per lei. A 40 anni è davvero troppo presto per arrendersi.