Manuel Bortuzzo, weekend d’amore con un’altra? Lulù sempre più lontana

Ci sono delle indiscrezioni clamorose riguardo il weekend di Manuel Bortuzzo: il 7 e l’8 maggio sarebbe stato in compagnia della sua ex. Lulù Selassiè è stata davvero dimenticata dal nuotatore? Ecco cosa è successo.

Ai più attenti spettatori del GF Vip 6 non è sfuggito cosa ha fatto Manuel Bortuzzo in un momento in cui si trovava da solo nella sua stanza all’interno del reality show. Il nuotatore si era messo a rileggere la lettera che gli aveva scritto la sua ex fidanzata, Federica Pizzi, ed era scoppiato in lacrime, lasciando pensare che il sentimento per lei fosse ancora vivo.

Manuel e Federica si erano frequentati e fidanzati nei primi mesi del 2021, per poi lasciarsi poco prima che Bortuzzo iniziasse la sua avventura al GF Vip 6. La lettera esordiva con queste parole: “Ti scrivo questa lettera perché è vero che ci siamo lasciati, ma il nostro legame va anche oltre questo. E tu lo sai“.

Manuel Bortuzzo e la ex: dove sono stati visti insieme

Quando è stata ufficializzata l’interruzione della relazione sentimentale fra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié con un comunicato Ansa, i fan della coppia si sono subito schierati con la loro fatina. Questo perchè non hanno potuto fare a meno di notare che il nuotatore, la sera stessa in cui aveva chiuso con la principessina, era uscito insieme alla sua ex.

Gli indizi che vedono sempre più vicini Manuel Bortuzzo e Federica Pizzi sono molteplici. Hanno ricominciato a seguirsi di nuovo sui social, ma solo dopo che lui aveva lasciato Lulù. Inoltre, si sono mostrati mentre guardavano il film Rinascere insieme alla famiglia di lui. Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, fra i due c’è di nuovo del tenero.

La coppia avvistata ad un concerto, poi il weekend insieme

Ci sarebbero alcune indiscrezioni che riferirebbero anche di un’ulteriore uscita insieme di Manuel e Federica. I due sarebbero stati visti insieme al concerto di Rkomi, anche se non ci sono prove fotografiche. Il cantante ha tenuto uno spettacolo il 6 maggio all’Atlantico di Roma. Dopo di questo, Bortuzzo e la ex avrebbero trascorso il weekend insieme.

Manuel sembrerebbe aver già dimenticato Lulù, o forse non ha mai davvero dimenticato la sua ex Federica. Di sicuro, le parole utilizzate dal nuotatore durante l’intervista a Verissimo fanno pensare che fra i due ex gieffini sarà davvero improbabile che ci possa essere l’ennesimo ritorno di fiamma.