Isola dei Famosi 2022, non ne può più e scoppia a piangere: si ritira subito dal reality?

Nuovo colpo di scena per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022. Una delle partecipanti potrebbe già levare le tende per sua scelta

Avventura, momenti di panico, colpi di scena. Non manca niente all’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 presentato da Ilary Blasi in studio, coadiuvata da Alvin come inviato in Honduras.

Negli ultimi giorni le tensioni sull’isola sembrano aumentare in maniera vertiginosa, soprattutto dopo gli ultimi ingressi di nuovi concorrenti. Le eliminazioni aumentano, così come i dissidi tra vecchi e nuovi naufraghi.

L’ultimo episodio che fa parlare di sé riguarda il gesto quasi disperato di una delle nuove naufraghe, sbarcata su Playa Palapa solo pochi giorni fa. Una giovane donna che rischia però di fare subito le tende.

Mercedesz sbotta, Marialaura rischia di crollare

Tutto nasce da un litigio quasi furente proprio tra due naufraghe che hanno fatto il proprio ingresso nel programma Mediaset da poco. Ovvero Mercedesz Henger, figlia della nota pornostar Eva, e Marialaura De Vitis, giovane modella e influencer.

Come ripreso dalle telecamere di Canale 5, le due ragazze si sono scontrate. O meglio Mercedesz ha attaccato senza mezzi termini Marialaura, dandole della ‘falsa’, di essere addirittura bugiarda. Il motivo? Il sospetto attaccamento dell’ex fidanzata di Paolo Brosio al giovane Alessandro (figlio di Carmen Di Pietro).

Marialaura non ha retto alle accuse di Mercedesz di essersi comportata in maniera poco limpida. La giovane donna è così scoppiata a piangere, delusa da questo attacco. Una reazione fragile e sensibile della De Vitis che di certo non sta attraversando un momento felice a Playa Palapa.

Un’altra delusione per Marialaura, che si è anche confidata con Lory Del Santo, ammettendo tristemente di esserci rimasta male per le tante votazioni prese in nomination, anche se la più esperta attrice le ha detto di reagire positivamente senza lasciarsi abbattere.

Riuscirà Marialaura a resistere? Le sua lacrime continue non sono un buon presagio. Possibile che la ragazza originaria di Reggio Emilia stia valutando di lasciare già in questi giorni il programma, abbandonando definitivamente l’avventura da naufraga.