L’Isola dei Famosi, richiesto l’intervento dei medici: cosa è successo

Nella giornata dell’11 maggio è stato richiesto l’intervento dei medici per una concorrente de L’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi. Sono dunque due i naufraghi che in questo momento si trovano in infermeria.

Guendalina Tavassi si era da poco riappacificata. Il 10 maggio, poco prima di andare a dormire, aveva avuto finalmente l’occasione di chiarire i dissapori con l’attore Nicolas Vaporidis. L’abbraccio fra i due aveva anche sancito ufficialmente la riconciliazione e la volontà di lasciarsi alle spalle le discussioni dei giorni precedenti.

Le ultime immagini che mostrano Guendalina Tavassi insieme agli altri naufraghi prima dell’intervento dei medici la mostrano divertita. Si trova all’ombra con Carmen Di Pietro ed il figlio, ed osserva suo fratello Edoardo. Da quando è entrata Mercedesz Henger, lo ha visto incredibilmente sempre al sole. Per la prima volta, lo ha visto tenero con una donna.

Guendalina Tavassi, perchè sono intervenuti i medici?

Durante la puntata in day-time dell’Isola dei Famosi dell’11 maggio, due concorrenti erano assenti. Successivamente, è arrivata la notizia che per Guendalina Tavassi si è richiesto l’intervento dei medici. Non si conoscono i dettagli di quello che le è successo. Sembrerebbe non essere nulla di grave, dal momento che non è uscito un comunicato.

L’altro naufrago che in questo momento si trova in infermeria è Blind. L’artista era assente anche durante la puntata del 9 maggio, ed Alvin ha subito spiegato che anche lui non aveva nulla di grave. I medici non gli avrebbero permesso di partecipare al programma per per ripararlo dal sole e dall’acqua del mare per far guarire l’infezione alla pelle.

Cosa è successo su Playa Sgamada nella puntata dell’11 maggio

L’assenza di Guendalina Tavassi a causa dell’intervento dei medici non è stata l’unica notizia della puntata dell’11 maggio. I naufraghi hanno notato il tentativo di avvicinamento di Marialaura De Vitis al figlio di Carmen Di Pietro, Alessandro. Mentre erano tutti in acqua, li avrebbero indotti a scambiarsi un bacio a stampo.

La madre di Alessandro non ha affatto gradito, perchè nutre dei seri dubbi riguardo la sincerità dei sentimenti di Marialaura. Avrebbe chiesto al figlio di non baciarsi davanti a lei. C’è stato inoltre lo spazio per un chiarimento fra Marco Cucolo e Roger, che evidentemente vivono L’Isola dei Famosi con approcci completamente diversi.

Ecco un breve video che mostra cosa si sono detti Marco e Roger: