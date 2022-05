“Giulia Salemi è una sorella segreta delle Kardashian”: l’incredibile teoria – VIDEO

Secondo un’incredibile teoria, Giulia Salemi sarebbe sorella di Kim Kardashian. C’è anche un video che spiegherebbe come tutto questo possa essere possibile.

Giulia Salemi ha sempre ammirato moltissimo la famiglia Kardashian, che spesso ha imitato nel look. Diverso tempo fa imitò su Tik Tok Kourtney Kardashian, che la premiò con un repost, ovvero con una condivisione del contenuto della nostra influencer. La reazione entusiasta della Salemi ha reso ancora più chiara la sua ammirazione per i Kardashian.

Il video di Tik Tok non è stata l’unica occasione in cui Giulia Salemi si è palesemente ispirata ai Kardashian ed in particolare a Kim. Diverse volte, si è truccata proprio come la nota famiglia americana, ed altre ha scherzato auto-appellandosi “la Kim Kardashian di Piacenza“. Anche se una somiglianza c’è, le origini delle due dive sono molto diverse.

Giulia Salemi e le Kardashian: l’incredibile storia

Giulia Salemi deve i suoi lineamenti mediterranei e la bellezza soprattutto alla mamma Farhiba Tehrani, che è iraniana. Il padre dell’ex gieffina, invece, è italiano e si chiama Mario Salemi. Anche la famiglia Kardashian propone un mix di etnie, che però sono diverse dai Salemi: il padre era un noto avvocato armeno, mentre la madre è americana.

Tutto questo non ha frenato i fan dei Prelemi, ed in particolare quelli di Giulia Salemi, dal sostenere che sia davvero la sorella di Kim Kardashian. Ci sono diversi video, soprattutto su Tik Tok, che ricostruiscono cercando di fornire delle prove, questa teoria. Tutto si basa sul fatto che l’influencer italo-iraniana condividerebbe lo stesso padre di Kim Kardashian.

La somiglianza è sufficiente a stabilire una parentela?

Il video diventato subito virale spiega che Fahriba Tehrani avrebbe conosciuto il padre di Kim Kardashian in America nel 1993, e sarebbe rimasta incinta di Giulia Salemi, probabilmente da un incontro occasionale. Sembrerebbe che però non ci sia alcuna prova che la madre della Salemi abbia conosciuto il defunto padre di Kim Kardashian.

L’età e la somiglianza basterebbero ai fan della Salemi per sostenere che sia la sorella segreta di Kim Kardashian. Non è chiaro come mai, a questo punto, sia proprio Giulia a cercare di attirare l’attenzione della famiglia americana, anche acconciandosi allo stesso modo o imitando le sue beniamine nei video.

Ecco il video che sosterrebbe la parentela fra la Salemi e Kim Kardashian: