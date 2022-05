Eurovision, che peccato: cantante italiano positivo al Covid

Un cantante italiano è stato trovato positivo al Covid a meno di ventiquattro ore dalla sua esibizione all’Eurovision Song Contest. Ecco quali sarebbero le intenzioni della Rai, che comunque non vorrebbe rinunciare all’esibizione.

Dopo la prima serata delle semi-finali dell’Eurovision Song Contest è già scoppiata la polemica. Questo perchè Il Corriere della Sera ha diffuso una chat privata delle volontarie della manifestazione canora. Nei messaggi si legge di diversi tentativi di molestie da parte di alcuni ballerini. Un cantante avrebbe provato con insistenza a baciare una ragazza.

Il comune di Torino ha smentito con forza il contenuto delle chat. Alcuni delegati erano presenti alla manifestazione, e se avessero visto dei tentativi di molestie, sarebbero sicuramente intervenuti. Per il momento, non c’è stata nessuna conseguenza sulla kermesse musicale, che nella prima serata ha registrato il 27% di share televisivo.

Eurovision, chi è il cantante che ha il Covid

Secondo quanto riporta www.davidedimaggio.it, c’è una brutta notizia per il mondo artistico italiano. L’Eurovision Song Contest è anche una vetrina che permette di far scoprire agli stranieri il nostro talento: sembra che, però, a causa del Covid, un gruppo musicale non potrà esibirsi al completo. Lo avrebbe confermato anche Claudio Fasulo.

L’executive producer dell’Eurovision Song Contest, oltre ad essere il vice-direttore di Rai 1, ha confermato che uno dei cantanti de Il Volo ha il Covid. Il gruppo era atteso nella serata di giovedì 12 maggio per esibirsi dal vivo al PalaOlimpico di Torino. A questo punto, solo due dei tre membri della band potranno essere presenti.

Cosa avrebbe dovuto cantare Il Volo sul palco il 12 maggio

Il gruppo musicale Il Volo avrebbe in programma di esibirsi il 12 maggio sul palco dell’Eurovision Song Contest, anche se un loro cantante ha il Covid. Ufficialmente non è stato rivelato il nome del membro della band che è malato, ma due cantanti del gruppo hanno concesso alcune interviste oggi pomeriggio.

Più precisamente, Ignazio Boschetto e Piero Barone si sono mostrati sui social network mentre si concedevano ai giornalisti, mentre Gianluca Ginoble era assente. Probabilmente, è proprio lui che ha contratto il Covid. In Rai starebbero però cercando di trovare il modo per farlo partecipare lo stesso all’esibizione: canterà da remoto?