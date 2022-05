Barù la combina grossa in diretta: c’entra Rosalinda Cannavò

Barù Gaetani è stato uno dei protagonisti dell’ultimo Grande Fratello Vip. Adesso l’influencer ha fatto una grossa gaffe in diretta: l’episodio.

Si torna a parlare di uno dei protagonisti indiscussi del GF Vip 6. Stiamo parlando di Barù Gaetani che stavolta ha fatto una vera e propria gaffe in diretta: nel siparietto ci sarebbe anche Rosalinda Cannavò.

Nella giornata di ieri Barù Gaetani ha aperto il suo primo ristorante ‘Braci‘ concedendo un’intervista anche a Casa Chi dopo il Grande Fratello Vip 6. Inoltre nel corso della serata ha anche incontrato Jessica Selassié, con la quale c’è stato un flirt proprio all’interno del reality show. Tra di loro ci sono stati grandi abbracci e sorrisi, con i due che hanno riacceso le speranze dei fan di rivederli insieme. A condividere il video di alcuni dei momenti che li vedono protagonisti durante l’inaugurazione è sempre il profilo ufficiale di Chi.

Proprio per questo motivo il pubblico sogna un riavvicinamento. Poco prima dell’intervista con Casa Chi, Barù ha commesso una piccola gaffe con Rosalinda Cannavò. Infatti in trasmissione si parlava del locale che sta per aprire e chiede chi tra i giornalisti presenti sarà presente all’inaugurazione. Proprio a questo punto ha cercato di richiamare l’attenzione della presentatrice, chiedendole come si chiama. Rosalinda così ha cercato di ironizzare sull’accaduto, apparendo abbastanza perplessa per questa sua confusione.

Barù, che gaffe con Rosalinda Cannavò: l’episodio che ha spiazzato la conduttrice

Barù quindi prima dell’intervista ha chiesto chiaramente a Rosalinda Cannavò: “Signorina come si chiama lei?“. La conduttrice, sorpresa, ha risposto: “Come mi chiamo io? Non sai il mio nome? Io sono profondamente offesa… scherzo“. Quindi tra risate imbarazzate l’ex gieffino ha continuato facendo dei complimenti sull’aspetto estetico della Cannavò. Inoltre dopo che Barù ha chiesto se Rosalinda fosse single, la conduttrice ha chiaramente risposto: “felicemente fidanzata da un anno e mezzo“.

Ma il siparietto non è finito qui, visto che la conduttrice ha fatto sapere che sarà presente insieme al fidanzato Andrea Zenga all’inaugurazione del locale. Barù quindi ha cercato di glissare affermando: “Beata te che sei giovane e bella e hai dei fidanzati belli“. Le gaffe non sono finite qui per Gaetani che parlando del GF Vip ha affermato: “Io volevo essere la Greta Thunberg dei reality italiani“. Quindi l’intervista a Casa Chi per l’ex gieffino si è trasformato in un momento imbarazzante e ricco di gaffe.