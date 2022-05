Addio per sempre a uno dei protagonisti più amati di Un Posto al Sole: fan col fiato sospeso

Un addio inaspettato e molto doloroso per i fan di Un Posto al Sole che amano particolarmente questa protagonista

In passato la notizia ha allarmato tutti i fan che hanno fatto partire una petizione, ma le anticipazioni fanno preoccupare nuovamente tutti i telespettatori della soap opera partenopea: andrà via di nuovo?

Marina Giordano interpretata da Nina Solando è uno dei personaggi più amati in assoluto dai telespettatori di Un Posto al Sole. Tempo fa, quando c’è stata una “minaccia” di poterla vedere fuori dalle trame della soap opera partenopea, i fan affezionati hanno avviato una petizione per poterla far rimanere in scena. La dark lady per quanto abbia commesso cattiverie in passato non è affatto odiata, anzi, in molti la nominano la Queen.

Nelle trame attuali, Marina Giordano ha lasciato il compagno Fabrizio Rosato perché evidentemente su due lunghezze d’onda differenti, nonché l’amore spropositato per Roberto Ferri che nasconde con un po’ di fatica. I fan affezionati della soap opera partenopea sanno bene che il rapporto d’odio e amore con Roberto è deleterio per l’imprenditrice che prenderà una decisione improvvisa.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Marina decide di andare a Londra: è addio alla soap?

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, sempre in onda dal lunedì al venerdì su Rai Tre dalle 20:45, Marina Giordano deciderà di partire per Londra. Questa sua scelta allarmerà tanti fan dell’attrice e del personaggio che temono possa non tornare: la Queen non ha specificato se e quando tornerà. Qualcuno la fermerà in aereoporto e le impedirà di partire? Magari proprio Roberto? Le succederà qualcosa in volo? Ancora non ci sono spoiler dalla produzione in tal senso, ma è curioso capire come si arriverà a questo punto.

Nel frattempo, Roberto cercherà di liberarsi di Lara, ma la donna è troppo astuta per sparire d’improvviso e farà una mossa che stupirà lo stesso imprenditore. Proprio quando Marina e Roberto si stanno avvicinando, i piani di Ferri andranno in frantumi: le due donne arriveranno nuovamente allo scontro con un gesto eclatante da parte di Marina.