“Ho abortito al terzo mese”, drammatica rivelazione di un ex volto del GF Vip: che sofferenza

Una ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confessato di aver abortito al terzo mese di gravidanza: la drammatica rivelazione al pubblico.

Sorprendente rivelazione di una ex concorrente del Grande Fratello Vip. Infatti ai microfoni ha confessato di aver dovuto abortire al terzo mese di gravidanza. Andiamo quindi a vedere le sue parole in diretta televisiva.

Nella giornata di ieri è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata di ‘Oggi è un altro giorno‘, trasmissione condotta da Serana Bortone. Proprio la presentatrice ha avuto modo di ospitare una ex protagonista del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Laura Freddi che nel corso dell’ospitata ha avuto modo di raccontare diversi episodi che hanno segnato la sua vita. Infatti l’ex partner di Paolo Bonolis ha fatto una drammatica confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Infatti Laura sarebbe stata costretta ad abortire al terzo mese di gravidanza, il tutto anni prima dell’arrivo della sua gioia più grande, la figlia Ginevra. Così ai microfoni la showgirl ha rivelato: “Non si dimentica, è una ferita che rimane. In quel momento sono stata malissimo e non ho voluto riprovarci perché avevo paura che potesse ricapitare, non ce l’avrei fatta“. Sempre la Freddi ha poi concluso affermando: “Si elabora, come esseri umani dobbiamo adattarci alle cose belle e alle cose brutte della vita“.

GF Vip, Laura Freddi racconta l’aborto al terzo mese di gravidanza: “Avevo paura che potesse ricapitare”

L’intervista con Serena Bortone è durata abbastanza, da permettere a Laura Freddi di sbilanciarsi sulla sua vita privata. Infatti l’attrice ha rivelato i motivi per cui sono finite le sue storie d’amore con l’ex marito Claudio Casavecchi e che l’ex compagno Paolo Bonolis. Infatti in pochi sanno che tra i due c’è stata una lunga storia d’amore durata ben cinque anni al termine della quale le loro strade si sono divise. Adesso i rapporti si sono ricostruiti sia con il conduttore che con la moglie.

Parlando del suo rapporto con Sonia Bruganelli, Laura ha quindi confessato: “Siamo rimasti in buoni rapporti, con Sonia è finita anche l’ansia e la preoccupazione. L’ho conosciuta dopo il terzo figlio e ci siamo fatti una risata”. Inoltre Laura ha concluso ritornando sulla sua presenza da opinionista al GF Vip: “Siamo rimasti in buoni rapporti, con Sonia è finita anche l’ansia e la preoccupazione. L’ho conosciuta dopo il terzo figlio e ci siamo fatti una risata“.