X Factor 16, indiscrezione assurda: “tagliato” amatissimo giudice

La prossima edizione del noto talent show di Sky potrebbe vedere una sorpresa assoluta per quanto riguarda il cast iniziale

Nell’autunno prossimo andrà in scena la sedicesima edizione del talent show canoro più in voga degli ultimi anni. Ovvero X Factor, programma trasmesso sull’emittente satellitare Sky Uno ma seguitissimo da tutto il pubblico italiano anche con interazioni social.

Mancano ancora molti mesi all’inizio della nuova edizione del talent. Ma già in queste settimane si è iniziato a parlare sia degli artisti, con l’inizio dei provini e delle audizioni ormai imminente, sia del cast.

Continuano a circolare voci su quella che sarà la composizione della giuria di X Factor 16. Novità in vista rispetto all’ultimo anno, quando a giudicare i cantanti in gara erano quattro importanti musicisti come Manuel Agnelli, Emma Marrone, Mika e Hell Raton.

Stravolgimento nella giuria: l’amato giudice se ne va?

Già due le notizie ufficiali. Il cast vedrà un ritorno molto apprezzato ed una novità assoluta: nella giuria rientrerà Fedez, dopo l’assenza dello scorso anno, mentre sarà la prima volta per Ambra Angiolini nei panni di giudice di X Factor.

Ma si parla di un addio a sorpresa dal cast. Manuel Agnelli, amatissimo ma anche temutissimo giudice, potrebbe lasciare X Factor. Il noto cantautore sembrava essere stato riconfermato, ma secondo TvBlog starebbe invece pensando ad un addio dopo i tanti anni di presenza nel programma Sky.

L’idea dei produttori sarebbe quella di rivoluzionare l’intero cast del programma. Via tutti e 4 i giudici dell’edizione 2021, tra cui anche Agnelli, e dentro un quartetto nuovo di zecca. Agnelli sarebbe dovuto essere il ‘superstite’ di questo cambiamento, invece si avvicina un addio definitivo.

Si vocifera anche di un cambio alla conduzione. L’attore romano Ludovico Tersigni, che ben si è comportato lo scorso anno alla prima esperienza ad X Factor, potrebbe levare le tende. Chissà che non venga richiamato Alessandro Cattelan, passato di recente in Rai, ma propenso a tornare a Sky dopo la prossima esperienza agli Eurovision Song Contest.

Tutto è ancora in divenire, ma una cosa è certa. X Factor 16 non risparmierà colpi di scena e sorpresa. Non solo sul palco, ma anche nella scelta dei protagonisti.