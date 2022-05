Stefano De Martino, la sorella Adelaide finisce sotto i ferri: delicato intervento – FOTO

Ansia per il giovane ed apprezzato conduttore, che ha un rapporto molto stretto con sua sorella minore Adelaide

Momento molto positivo e pieno di soddisfazioni lavorative per Stefano De Martino. Il giovane ed aitante ballerino, fuoriuscito dalla scuderia di Amici di Maria De Filippi, sta facendo grossi passi in avanti.

Stefano è ormai divenuto un uomo di punta della televisione pubblica Rai. Diverse opportunità da conduttore per il napoletano, il quale si è cimentato con grande naturalezza nelle varie e recenti avventure, da Made in Sud fino al progetto Bar Stella che ha sentito molto ‘suo’.

La vita privata di Stefano De Martino però ha subito momenti di ansia e preoccupazione. Infatti il conduttore televisivo è in apprensione per le condizioni di salute di sua sorella minore, la 27enne Adelaide. La ragazza si è infatti sottoposta ad un intervento chirurgico delicato negli ultimi giorni.

Adelaide De Martino, l’intervento e la vicinanza di mamma Mariarosa

Tramite alcuni rumors si è venuto a scoprire che l’intervento in ospedale subito dalla giovane Adelaide De Martino riguardasse una mastoplastica additiva, ovvero un intervento per aumentare la consistenza del seno.

Nulla dunque di grave o di obbligatorio per Adelaide, che ha deciso di migliorare le proprie forme aumentando il proprio Lato A. Fortunatamente per suo fratello Stefano l’operazione è andata molto bene, essendo ormai un intervento di routine e sfruttato da moltissime donne di ogni età.

Adelaide in questi giorni sta percorrendo l’inevitabile decorso post-operatorio. Una condizione rapida ma allo stesso tempo dolorosa, per via delle cicatrici sul petto che dovranno rimarginarsi nelle settimane successive all’intervento. Per sua fortuna, a darle una mano, c’ha pensato mamma Mariarosa.

La madre di Stefano ed Adelaide De Martino è stata ringraziata pubblicamente dalla ragazza classe 1994 sul suo profilo Instagram: “Solo tu potevi sopportarmi e supportami in questi mesi. Sei stata le mie mani e le mie braccia”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ️️️De Martino Adelaide. (@adydemartino)

Adelaide De Martino è una giovane influencer di quasi 28 anni, che vive a Napoli accanto alla sua famiglia di origine. E’ sorella minore di Stefano e sogna magari un futuro nel mondo dello spettacolo. Per il momento può ‘accontentarsi’ di quasi 120 mila follower su Instagram, della relazione con l’attore Emanuele Vicorito e del suo seno nuovo di zecca.