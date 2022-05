Stefano De Martino torna in tv come presentatore: quale programma Rai condurrà

Stefano De Martino, dopo l’esperienza come conduttore di Bar Stella, sembra davvero vicino a realizzare il suo sogno professionale: sarà infatti presentatore di un nuovo programma Rai che lo terrà impegnato per tutta l’estate.

Stefano De Martino è davvero molto legato a Maria De Filippi. Sembrerebbe che sia stata proprio la conduttrice a farlo ammettere alla nona edizione di Amici, dove è uscito dal programma come vincitore fra i ballerini e sfiorando la finale. Lo si è visto anche nelle edizioni successive del programma come ballerino professionista, dove ha conosciuto Belen.

Anche quanto Stefano De Martino ha deciso di uscire dall’etichetta di “fidanzato di Belen” che la stampa gli aveva assegnato, Maria De Filippi gli ha sempre dato un’opportunità. Adesso che il ballerino si è ritirato dalla professione per iniziare la carriera di artista ed intrattenitore, lo ha confermato per ben due anni nella giuria di Amici.

Quale sarà il nuovo programma di Stefano De Martino

Stefano De Martino, però, non si è limitato a lavorare solo nel programma di Maria De Filippi. Recentemente, è stato protagonista di una tournée teatrale che ha avuto molto successo. Insieme a Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, ha portato in scena nei teatri di tutta Italia lo spettacolo “Che coppia noi 3”.

De Martino è anche stato protagonista di un film di Checco Zalone, “Il giorno più bello”. Ha spiegato di aver rivissuto per venti giorni l’esperienza del matrimonio sul set cinematografico. Successivamente, con il programma “Bar Stella” si è forse avvicinato a fare ciò che più gli piace, ovvero riproporre l’intrattenimento con lo stile di Renzo Arbore.

Cosa farà quest’estate il giudice di Amici 21

Secondo quanto rivelato da Dagospia, per Stefano De Martino si profila all’orizzonte un nuovo programma. Quest’estate su Rai 2 andrà in onda il Fep-Stivalbar. Dal nome, sembrerebbe richiamare il Festivalbar, un programma musicale itinierante che si riproponeva ogni estate ed ha lanciato presentatrici come Alessia Marcuzzi.

Sembrerebbe che proprio Stefano De Martino, accompagnato da Andrea Delogu, sarà il conduttore di questo nuovo programma che andrà in onda in prime time.

Ecco il simpatico siparietto con cui Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia hanno dato appuntamento agli spettatori per la semi.finale di Amici 21: